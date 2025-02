«Internet te enseña a correr una maratón, no a ordenar tu cabeza; no pasa nada por ir al psicólogo»

Elena Jiménez Miércoles, 26 de febrero 2025, 16:25 | Actualizado 16:34h. Comenta Compartir

Cuando Luis Moya (A Coruña, 1960) ha llegado este miércoles a Vitoria lo primero que ha hecho, a las siete de la mañana, ha sido subirse a la bici elíptica del gimnasio de su hotel durante 25 minutos. «Así me activo», asegura. Su rutina diaria también incluye 400 abdominales y perder esos minutos de ejercicio no es negociable. Aunque esté de viaje. «La energía que genero con el deporte es brutal», redunda. Hoy la necesitaba para abrir el Congreso de Salud y Seguridad Laboral, organizado por la Fundación San Prudencio en el Palacio Europa. Con el público -un auditorio a rebosar- ha ahondado en la importancia de «pensar en positivo» como clave para que las cosas salgan bien.

- ¿Ese optimismo lo trae de serie? ¿O lo ha ido ganando en base a malas experiencias?

- Tengo esa costumbre. Mi madre de pequeño me llamaba 'silbarín' porque me pasaba el día silbando, siempre contento. Así sigo. Todo en la vida tiene una parte positiva, lo único que tenemos que tener es ganas de verla. Eso nos cuesta mucho a veces. El 4 de enero de 2018 tuve un derrame cerebral. Estuve dieciséis días en el hospital, nueve en la unidad de cuidados intensivos. Allí me giraba, veía el reloj, y sabía que me iba a recuperar. Estaba convencido.

- ¿Sin ninguna otra herramienta? En muchos casos, a la cabeza le cuesta ser tan positiva sólo por sí misma.

- El deporte me ayuda mucho. Uno de los secretos cuando estoy bajo de moral, es eso. Además está demostrado. Porque segrega hormonas: las endorfinas, oxitocina, dopamina... Hacer vida sana ayuda a estimularte y a tener un mejor estado de ánimo. Pero también hay otra cosa.

- ¿Cuál?

- Es un rechazo que tenemos, pero ir al psicólogo. O a un 'coach'. La gente a veces no quiere porque le pueden llamar loco. En absoluto. Es muy fácil hoy en día para correr una maratón entrar en Internet y que te diga cómo entrenarte para ello. Pero ordenar tu cabeza, no te lo dicen en Internet. Entonces, hay que ir a gente y ayudarse. No pasa nada por tener que ir a hablar y tener que admitir que, a veces, estamos bajos de moral. El 90% de deportistas de élite tienen un psicólogo.

- ¿Usted lo ha necesitado alguna vez?

- Yo creo que tengo una suerte de tener a una mujer extraordinaria. Ella, Marta, me da una estabilidad tan grande en casa que no siento esa sensación de tener que ir. Es verdad que he tenido momentos bajos, pero cuando eso me pasa, me pongo a hacer deporte y, claro, no soluciona los problemas pero ayuda a afrontarlos. Yo por la mañana hago deporte en casa y me siento de maravillosa, me vengo arriba.

- ¿Cuál es su rutina?

Hago una hora y media diaria dividida en tres sesiones todos los días. Diez minutos de dominadas al levantarme, luego hago dos sesiones. Por las mañanas, dos días elíptica, otros dos bicicleta y luego pesas. Y por las tardes nado entre 2.000 y 2.500 metros y tengo 64 años. Y lo sigo haciendo y lo haré siempre que pueda. Me ayuda mucho a estar feliz, contento.

- Las circunstancias ajenas, que no se pueden controlar, no siempre ayudan a estar feliz. ¿Debemos imponernos a ellas?

- Igual que alguien positivo inunda de energía positiva, el negativo hará lo mismo. Podemos tener siempre un momento malo, nadie es perfecto, pero el mensaje es que hay que pensar siempre en positivo. Piensa que las cosas van a salir bien. El pensamiento influye en lo que acaba sucediendo. Lo tengo clarísimo.