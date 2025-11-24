Una inmersión en la naturaleza a través de la pintura en Ataria

Ramón Albertus Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:44 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

Una hoja disecada de un ficus. Ese ha sido uno de los soportes vegetales que ha empleado la artista Marijo Lolo para la muestra pictórica 'Las que habitan el eco', que podrá visitarse del 25 de noviembre al 11 de enero en el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua (Ataria) de Vitoria. Compuesta por 61 piezas, 40 de ellas inéditas, la creadora multidisciplinar -conocida por participar en diferentes proyectos colaborativos y dinamizar diferentes actividades de la mano de la asociación Inspirarte- se inspira en esta ocasión en la mitología y mundo onírico que parte de la experimentación con diferentes técnicas pictóricas.

La exposición forma parte de las actividades multidisciplinares por el CEAR, destaca Borja Rodríguez, concejal delegado del Modelo de Ciudad, Urbanismo, Vivienda, Limpieza y Medio Ambiente. «En lo más profundo del bosque, donde el musgo guarda secretos, habitan figuras etéreas, femeninas, nacidas del eco de la tierra y del murmullo de la tierra», ha anunciado Rodríguez acerca de la exposición organizada en cuatro temáticas (naturaleza, deidades, impronta de acciones en el entorno y protección).

«Es un estilo onírico, simbólico y naturalista», resalta esta artista que recurre a figuras como las hespérides o plantas como eguzkilores. La particularidad de la propuesta es que no se encuentran únicamente lienzos. En ese mensaje de protección al medio ambiente, Lolo ha recurrido a diferentes soportes vegetales. «Me viene bien la madera, reciclar y dar otra vida a los materiales», apunta la artista que recurre al aprovechamiento de materiales para alumbrar una colorida muestra que decorará las paredes de Ataria.