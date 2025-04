Una «incidencia» impide contactar por teléfono con los centros de salud de Osakidetza en Álava durante dos horas y media

Una «incidencia» en la línea telefónica ha impedido a primera hora de este miércoles contactar con los centros de salud de Osakidetza en Álava, así ... como con el hospital Txagorritxu de Vitoria. También en Bizkaia se han enfrentado al mismo problema. Al menos desde las 8.00 horas ha resultado imposible comunicarse por teléfono con estos recursos ya que se cortaba la llamada. Minutos antes de las 10.30 horas, dos horas y media después, sí dejaba contactar con algunos de los recursos, tal y como ha podido comprobar EL CORREO.

Desde el número de información general de Osakidetza en el territorio la única explicación que aportaban a los usuarios es que se estaba produciendo una «incidencia general». «No sé más», zanjaba la trabajadora al otro lado de la línea, tras un aluvión de llamadas de usuarios confundidos. Desde el Departamento vasco de Salud, por el momento, no ofrecen más detalles. Se desconoce si podría ser una consecuencia derivada del histórico apagón de este lunes.

«Estoy desde las ocho de la mañana intentando contactar con el centro de salud del Casco Viejo de Vitoria y es imposible. Desde la centralita me dicen que me acerque al centro personalmente, pero estoy trabajando y no puedo. Necesito una cita para mi hija y no sé qué hacer», trasladaba una vecina de la capital alavesa afectada. Tampoco es posible comunicarse con los PAC.

Pasadas las 10.30 horas, desde los mostradores de atención al público del ambulatorio de Olaguibel trasladaban que habían recuperado la normalidad. «Sí que hemos tenido problemas desde primera hora con las llamadas pero no sabemos a qué se deben. Parece que ya se ha reestablecido», informaban los trabajadores. El impacto no ha sido muy grande ya que «es una semana bastante tranquila, mucha gente está fuera de Vitoria».

Valery se ha acercado en persona hasta allí para pedir cita para una extracción. «Es algo relativamente urgente y como no podía contactar pero vivo al lado no me ha importado bajar en un momentito», señalaba la joven.