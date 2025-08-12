El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un fuego en La Rioja se adentra en territorio alavés

Las llamas cruzaron la muga a través de una chopera, cerca del río Ebro

José Ángel Martínez Viguri

José Ángel Martínez Viguri

Martes, 12 de agosto 2025, 23:00

Un incendio forestal desatado en la tarde de este martes en La Rioja, concretamente en la localidad de Gimileo, se adentró por efecto del viento en territorio alavés, en el término municipal de Labastida, informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Las llamas cruzaron la muga a través de una chopera, cerca del río Ebro que hace frontera natural entre las dos provincias vecinas.

En las labores de extinción que seguían a la hora de cerrar esta edición participan brigadas de bomberos de los parques alaveses de Laguardia y Nanclares de la Oca, además de riojanos. El fuego obligó a interrumpir el servicio de ferrocarril entre las localidades de Haro y Briones. Igualmente afectó la circulación por carretera.

En otro orden de cosas, las autoridades sospechan que, al margen de la ola de calor, muchos de los incendios han sido provocados por la mano del hombre, y buena prueba de ello es que las investigaciones de las fuerzas de seguridad han permitido ya la detención de cuatro presuntos pirómanos en Ávila, A coruña, Ourense y Cádiz.

En el caso de Castilla y León, el arrestado es un trabajador de extinción de incendios, al que se le acusa de haber provocado el fuego que arrasó 2.200 hectáreas el pasado 28 de julio entre las localidades de Cuevas del Valle y Mombeltrán, al sur de Ávila y que obligó a confinar dos veces a los vecinos del propio Mombeltrán y del también cercano municipio de El Arenal.

