Incendio forestal dentro de la base militar de Araca en Vitoria: arden mil metros cuadrados de maleza

Susto en la base militar de Araca, en Vitoria. Un incendio forestal se ha declarado este jueves en el acuartelamiento, ubicado a apenas tres ... kilómetros de la capital alavesa. Al filo de las cuatro y media de la tarde, un ciudadano particular ha dado aviso a los servicios de emergencia de que se vislumbraba una «nube de humo negro» sobre el enclave donde se ubica el recinto, detalla a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad.

De inmediato, se han trasladado hasta allí dotaciones de Ertzaintza y efectivos de extinción de incendios del parque municipal de Aguirrelanda, así como de los bomberos forales de Álava. Poco después se daba por «controlado y estabilizado» el fuego; aunque a esa hora aún no estaba completamente extinguido.

Minutos antes de las cinco y media de la tarde, los bomberos han podido rematar todo el perímetro del fuego; una acción que, por lo general, es previa a la extinción total de las llamas. Al filo de las seis menos cuarto de la tarde el incendio ha quedado extinguido; lo que ha permitido la retirada de los Bomberos de Vitoria; informa un portavoz municipal.

Una primera estimación calcula que se habrían quemado cerca de mil metros cuadrados de maleza situada alrededor de un campo de tiro que hay en el interior del cuartel. De hecho, la causa del incendio parece estar directamente relacionada con ese recinto. Al parecer, personal militar estaba realizando prácticas de tiro en esa instalación cuando el rebote de un proyectil ha generado un pequeño fuego. Los militares han reaccionado rápidamente y han comenzado a sofocar las llamas con los medios propios de la base antes de que los bomberos se personaran en el lugar para extinguirlo.