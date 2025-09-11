El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La decimoctava etapa de la Vuelta a España, en directo
Un camión de bomberos en el interior de la base militar de Araca, en una imagen de archivo. Igor Martín

Incendio forestal dentro de la base militar de Araca en Vitoria: arden mil metros cuadrados de maleza

Los servicios de emergencia han recibido el primer aviso al filo de las cuatro y media de la tarde. Los bomberos ya han sofocado el fuego, que se ha declarado cerca de un campo de tiro del acuartelamiento

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:10

Susto en la base militar de Araca, en Vitoria. Un incendio forestal se ha declarado este jueves en el acuartelamiento, ubicado a apenas tres ... kilómetros de la capital alavesa. Al filo de las cuatro y media de la tarde, un ciudadano particular ha dado aviso a los servicios de emergencia de que se vislumbraba una «nube de humo negro» sobre el enclave donde se ubica el recinto, detalla a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias
  2. 2 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  3. 3

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  4. 4 Lanzan panfletos con la caricatura de Artolazabal con un bigote hitleriano ante su casa
  5. 5

    El Gabinete Etxebarria mira a EH Bildu para pactar una nueva subida de impuestos en Vitoria
  6. 6

    El peluquero que vendía cocaína por whatsapp en Vitoria
  7. 7

    El nuevo bosque de Mercedes
  8. 8

    La mejora de Olárizu para la romería genera otro choque con los jardineros en huelga
  9. 9

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  10. 10 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Incendio forestal dentro de la base militar de Araca en Vitoria: arden mil metros cuadrados de maleza

Incendio forestal dentro de la base militar de Araca en Vitoria: arden mil metros cuadrados de maleza