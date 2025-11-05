El incendio que arrasó 33 hectáreas en Elgea se originó por la acción humana

Los bomberos de Álava no podrán determinar exactamente qué originó el fuego que arrasó 33 hectáreas en la Sierra de Elgea. Todo hace indicar que « ... probablemente» fue por «causas antrópicas», es decir, por culpa humana. Pero, según ha explicado este miércoles en las Juntas Generales Iñaki Gurtubai, diputado responsable de este organismo, no se podrá determinar si fue intencionado o de forma accidental.

Los informes definitivos indican que la inmensa mayoría de lo que resultó calcinado fue matorral de 0,5 a un metro de altura, aunque sí que pudieron verse afectados los árboles en la zona más baja de Elgea. Una situación que, sobre todo, se complicó como consecuencia del fuerte viento sur que aquel 18 y 19 de octubre soplaba en la sierra, a cerca de mil metros de altura.

Gurtubai ha rechazado las críticas de los sindicatos sobre la falta de personal aquel día. Es más, ha dicho que esas afirmaciones tenían como origen «el desconocimiento» o «la falta de una información actualizada». Ha explicado que se movilizaron «por completo» los parques de Agurain, Campezo y Nanclares, y que este último se movilizó con siete bomberos más para «no dejar sin apoyo» la base central.

El diputado ha detallado que en cada turno en Elgea hubo once bomberos, tres cabos y un jefe de guardia, que se vieron respaldados por un 'bulldozer' del Departamento alavés de Agricultura y otro llegado de Bizkaia, además de seis brigadistas contratados por Gipuzkoa. También se contó con el vehículo de lucha contra incendios que hace un año contrataron las tres diputaciones y el Gobierno vasco, con la cobertura de otro propiedad de Navarra.

Gurtubai ha insistido en lo que ya señaló hace dos semanas el diputado general. Y es que la competencia de efectuar el mantenimiento de ese monte corresponde a la junta administrativa de Narbaiza, quien recibe apoyo si presenta proyectos a la Diputación, aunque «no consta» que lo hayan hecho en los últimos años. También ha deslizado que este concejo cuenta con «recursos económicos importantes» por, como deslizó Ramiro González, contar con los aerogeneradores del parque eólico de Elgea desde 1999.