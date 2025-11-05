El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El incendio que arrasó 33 hectáreas en Elgea se originó por la acción humana

Los bomberos de Álava achacan el fuego a «causas antrópicas», pero no se puede determinar si fue provocado o fortuito

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

Los bomberos de Álava no podrán determinar exactamente qué originó el fuego que arrasó 33 hectáreas en la Sierra de Elgea. Todo hace indicar que « ... probablemente» fue por «causas antrópicas», es decir, por culpa humana. Pero, según ha explicado este miércoles en las Juntas Generales Iñaki Gurtubai, diputado responsable de este organismo, no se podrá determinar si fue intencionado o de forma accidental.

