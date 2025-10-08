Así ha ilustrado Iñaki Cerrajería la huelga de jardineros de Vitoria El dibujante de EL CORREO ha dedicado 28 viñetas a un conflicto que ha mantenido durante meses los jardines y zonas verdes de la ciudad asilvestradas

N. Salazar Martes, 7 de octubre 2025 | Actualizado 08/10/2025 00:19h.

Iñaki Cerrajería ha aderezado con humor la huelga de los jardineros de Vitoria a lo largo de sus más de seis meses de duración. Ha dedicado 28 ilustraciones en EL CORREO a un paro que ha dejado asilvestradas las zonas verdes de la ciudad, obligó a cambiar de ubicación el Araba Euskaraz y puso en jaque la romería de Olárizu. Estas son las viñetas que han caricaturizado este conflicto laboral.

17 de abril Vitoria deja de pagar a la contrata de jardines por la huelga de sus trabajadores

La huelga de jardineros ya se hacía notar en la ciudad. La noticia que acompañaba esta ilustración titulaba «Vitoria deja de pagar a la contrata de jardines por la huelga de sus trabajadores» y ya aventuraba que el conflicto tenía pocos visos de solucionarse a corto plazo. La huelga había empezado hacía 23 días y los trabajadores acudieron al Pleno del Ayuntamiento para pedir una intermediación en el conflicto. Era Jueves Santo y los turistas que visitaron esos días Vitoria ya se encontraron las papeleras del Anillo Verde a rebosar de basura, la hierba crecida en las rotondas y la vegetación de los alcorques «desmadrada».

27 de abril Vitoria actuará «con urgencia» en siete zonas donde el arbolado oculta la luz de las farolas

EL CORREO informaba que el Ayuntamiento había elaborado un mapa lumínico tras las «recurrentes» quejas vecinales por falta de luz en algunas zonas de Vitoria. En base al resultado del informe, anunciaba que actuaría «con urgencia» en siete zonas donde el arbolado oculta la luz de las farolas. Cerrajería cuela a los jardineros en la viñeta que pone la nota de humor a la noticia.

10 de mayo Vitoria logra entrar en el club de los ocho«destinos turísticos inteligentes» de España

Iñaki Cerrajería ilustró con esta viñeta la noticia que anunciaba que Vitoria había aprobado con notables y un sobresaliente los exámenes para poder ser proclamada destino turístico inteligente (DEI), un título que solo poseen ocho ciudades en toda España.

11 de mayo El certamen Gasteiz Jokoan reunió a mayores y pequeños en torno a más de 200 juegos

En Vitoria se celebraba 'Gasteiz jokoan'. En torno a 200 juegos y 35 mesas, decenas de personas combatieron el mal tiempo de ese sábado con los nuevos pasatiempos que proponía la asociación Board Game Gasteiz.

15 de mayo Vitoria aparca su plan de supermanzanas mientras define su nueva movilidad

EL CORREO informaba ese jueves 15 de mayo que Vitoria aparcaba su plan de supermanzanas mientras definía su nueva movilidad. Iñaki Cerrajería puso su toque mordaz a una noticia que informaba que el Ayuntamiento sólo había intervenido de manera estricta en 8 de las 79 'islas peatonales' en las que dividió la ciudad y que no ha actuado en un 30%. Eran los datos con los que respondía el departamento de Espacio Público que dirige Beatriz Artolazabal (PNV) a preguntas de Elkarrekin Podemos.

17 de mayo El conflicto de los jardineros se enquista tras otra negociación fallida con la empresa

Una concentración canina mostraba su «solidaridad» con los trabajadores de la empresa subcontratada por el Ayuntamiento para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Entre tanto, los jardineros anunciaban una «gran movilización» tras rechazar la última oferta de la patronal. Les planteaba incrementarles «42 euros al mes» salarios que rondan los 1.100 euros, lo que, en palabras de un representante sindical, les pareció «una broma».

20 de mayo Miles de flores vestirán los rincones emblemáticos de Vitoria el fin de semana

Se acercaba la celebración de la segunda edición de City of Flowers. Una cita en la que el Ayuntamiento de Vitoria decoró con miles de flores sus rincones más emblemáticos.

21 de mayo Las piscinas estrenarán la temporada pese a la huelga de jardines

La crisis de los jardines cumplía los dos meses de duración en vísperas del inicio temporada de piscinas de Mendizorroza y Gamarra. El conflicto seguía atascado y la hierba, sin segar. Pese a ello, el Ayuntamiento anunció que ambas instalaciones abrirían «en el mejor estado posible».

22 de mayo Vitoria sopesa ya una rescisión pactada del contrato de jardines con la empresa

La distancia entre los trabajadores y la empresa Enviser se agrandaba y el Ayuntamiento empezó a estudiar medidas de calado. El departamento de Espacio Público se planteaba recurrir a una negociación con la adjudicataria para pactar la rescisión de sus servicios y acudir al Preco, el sistema vasco de intermediación laboral, para desactivar la huelga.

24 de mayo Las piscinas inauguran la temporada con hierbas de hasta un metro de altura

Mendizorroza y Gamarra abrieron sus piscinas sin apenas usuarios por el mal tiempo pero con una estampa insólita. En algunas zonas las hierbas alcanzaban el metro de altura.

1 de junio A picotazo limpio en la «selva» de Gamarra

El parque de Gamarra celebró el 30 de junio una jornada de puertas abiertas marcada por la altísima vegetación, que daba cobijo a muchos insectos. La hierba llegaba a los 1,20 metros de altura y en el botiquín comentaban que desde la apertura del parque habían tenido que atender a más usuarios por picaduras de mosquitos, abejas y otros insectos que en veranos anteriores.

5 de junio Las obras del nuevo ambulatorio del Casco Viejo empezarán en tres años

La viñeta de Iñaki Cerrajería acompañaba la noticia sobre la demora de las obras del nuevo centro de salud del Casco Medieval. Los vecinos de este barrio tendrían que esperar once años en ver hecha realidad esta demanda sanitaria histórica en la zona.

12 de junio El conflicto de los jardineros condiciona eventos y amenaza la temporada de piscinas

Otra reunión, otro fracaso y las consecuencias de la huelga empezaban a afectar a eventos señalados en el calendario alavés. Las impractibles campas de Olárizu obligaron a los organizadores del Araba Euskaraz a trasladar la fiesta del euskera a otro lugar. Mientras tanto, empezaba el montaje del Azkena en Mendizabala entre la maleza, los usuarios de las piscinas no ocultaban su malestar y los propietarios de perros, su preocupación por los insectos.

17 de junio Vitoria saneará el suelo de sus parques para frenar el debilitamiento de los árboles

La tira de Cerrajería acompañaba este 17 de junio una información que alertaba del debilitamiento de los árboles de Vitoria. Aunque este hecho nada tenía que ver con la huelga de los jardineros, el artista hizo un guiño a los jardineros en su viñeta.

19 de junio Las segadoras vuelven a los jardines

Las segadoras volvieron a ciertas zonas verdes de la ciudad y los trabajadores recuperaron sus labores habituales. Lo hicieron tras decretar el Gobierno vasco servicios mínimos en base a los informes de los Bomberos y de Tráfico que alertaban del «riesgo inminente de incendios» y de la falta de «visibilidad» y «seguridad» que generaba la altura de la vegetación en cruces y rotondas.

4 de julio La teniente de alcaldesa asegura que la ciudad ha ganado «bienestar» por la coalición PSE-PNV

En las páginas que este periódico dedicó el 4 de julio al Debate General de Política Municipal también se colaron los jardineros en la ilustración diaria. La viñeta hacía referencia a las declaraciones de la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazal, en las que aseguraba que la ciudad ha ganado «bienestar» por la coalición PSE-PNV.

5 de julio El Gobierno vasco interviene para desbloquear el conflicto de los jardineros

El Gobierno vasco entraba de lleno en el conflicto que ya acumulaba cien días. El departamento de Trabajo trasladaba una convocatoria urgente a los sindicatos y a la empresa Enviser. Su intención era mediar entre las partes para alcanzar un acuerdo. El encuentro se celebró a los tres días, pero sin fumata blanca.

29 de julio Los jardineros arremeten contra Enviser y su «inmovilismo» tras 4 meses de huelga

Cuatro meses de huelga y tres semanas sin acercar posturas. Después de que se acariciase el acuerdo a principios de mes, la plantilla encara la última semana de julio sin visos de llegar a un pacto. Continúan las protestas y manifestaciones.

2 de agosto Los servicios mínimos de la huelga de jardineros se amplían al Anillo Verde

Los servicios mínimos decretados para la huelga de jardineros de Vitoria afectaban hasta este momento a los parques y zonas ajardinadas de la ciudad, pero el Gobierno vasco decide extender la siega y limpieza al Anillo Verde. «Nos imponen servicios mínimos para que haya fuegos artificiales en las fiestas», denunciaron los trabajadores.

15 de agosto Álava regresa al sofoco y el riesgo de incendios se aviva por el «exceso de calor»

Con alerta naranja por temperaturas extremas y aviso amarillo por riesgo de incendios en Álava, Iñaki Cerrajería dibuja una escena sofocante en medio de una vegetación salvaje.

24 de agosto Vitoria invierte 18.500 euros menos en arreglar sus bancos que hace diez años

Astillados, con pintadas vandálicas, faltos de barniz, con tablas deformadas y rotas e incluso con musgo que crece abundante sobre su piedra. EL CORREO pateó la ciudad para comprobar lo que denuncian las asociaciones vecinales: que una parte importante de sus 13.500 bancos no invita al reposo. Un estado que el perro de la viñeta compara con los jardines.

6 de septiembre Olárizu tendrá «el mejor estado posible» para la romería pese a la huelga de jardineros

En puertas de la romería de Olárizu, las campas presentaban un aspecto descuidado y seco. La alcaldesa descartó anular o trasladar la tradicional fiesta de su emplazamiento pese a la situación de las campas tras cinco meses de paro. La solución pasó por aplastar la hierba. Fue el día 10, un hecho que soliviantó a los huelguistas. Unas horas después, desconocidos lanzaron contra la casa de Artolazabal caricaturas con un bigote hitleriano.

19 de septiembre La huelga de jardineros sigue firme tras otra reunión sin ningún avance

Tras más de mes y medio sin mantener ningún tipo de contacto, los jardineros de Vitoria y la empresa volvieron a citarse en torno a una mesa de negociación. Una cita en la que no se produjo ningún avance significativo.

21 de septiembre Magialdia y la huelga de los jardineros

Cerrajería mezcló el Festival Magialdia y la vegetación desmadrada en la ciudad. De hecho, al mago de su viñeta le salen hierbas de la chistera.

1 de octubre Una propuesta de los jardineros abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga

Tras la séptima reunión en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco), se abrió una puerta a la esperanza. El comité de empresa de Enviser presentó una nueva propuesta económica que calificó de «realista», en línea con lo solicitado por el Ayuntamiento. A diferencia de ocasiones anteriores, los representantes de la firma no rechazaron de plano el planteamiento y se comprometieron a dar mañana una respuesta definitiva.

3 de octubre La huelga de jardineros se acerca a su fin tras seis largos meses de conflicto

La cita entre el comité sindical y la empresa concluyó con «avances importantes» después de casi cuatro horas y media en torno a una mesa. De hecho, se llegó a acariciar el acuerdo definitivo. No hubo pacto, pero ambas partes se citaron a una próxima reunión para este lunes 6 de octubre.

7 de octubre Vitoria necesitará «hasta un año» para recuperar sus jardines tras el fin de la huelga

El comité y la empresa sellan el lunes 6 de octubre una propuesta de acuerdo que será sometida a votación en una asamblea de trabajadores un día después. Salvo sorpresa mayúscula, los jardineros certificarán el acuerdo y se pondrá fin a una de las huelgas más largas que se recuerdan en esta ciudad. Entonces, los trabajadores tendrán ante sí una tarea titánica. Recuperar la imagen de los parques y jardines de la ciudad costará un año.

8 de octubre Los jardineros ganarán 5.000 euros más en 2028

Fin de la huelga. El pacto que el comité y la empresa suscribieron el lunes es validado por los trabajadores. Supone un incremento del 25% en los salarios y también la reducción de las horas laborales. Este jueves 9 de octubre regresarán al trabajo.