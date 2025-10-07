El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Identifican monedas del ejército del Príncipe Negro halladas en Vitoria

Se trata de tres piezas que «viajaron con las tropas» en su incursión a tierras alavesas en el siglo XIV, revela Raúl Sánchez Rincón, del Museo de Arqueología de Álava

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Martes, 7 de octubre 2025, 00:18

Tres monedas con una historia «bastante curiosa y bonita». Un reciente trabajo de investigación ha dado a luz un interesante hallazgo en Vitoria. Se trata ... de la identificación de tres piezas que «viajaron seguramente con las tropas que acompañaron al Príncipe Negro» en su incursión a tierras alavesas en el siglo XIV, revela Raúl Sánchez Rincón, técnico del Museo de Arqueología, Bibat. Eduardo de Woodstock, hijo de Eduardo III, Príncipe de Gales, conocido después como el Príncipe Negro, llegó con el objetivo de «reponer en el trono al rey Pedro I El Cruel».

