Identifican monedas del ejército del Príncipe Negro halladas en Vitoria

Tres monedas con una historia «bastante curiosa y bonita». Un reciente trabajo de investigación ha dado a luz un interesante hallazgo en Vitoria. Se trata ... de la identificación de tres piezas que «viajaron seguramente con las tropas que acompañaron al Príncipe Negro» en su incursión a tierras alavesas en el siglo XIV, revela Raúl Sánchez Rincón, técnico del Museo de Arqueología, Bibat. Eduardo de Woodstock, hijo de Eduardo III, Príncipe de Gales, conocido después como el Príncipe Negro, llegó con el objetivo de «reponer en el trono al rey Pedro I El Cruel».

Los óbolos, muy desgastados, fueron hallados en las excavaciones realizadas en la Catedral Santa María entre 1997 y 2002 y han permanecido en el museo alavés. Lo que ocurrió es que estaban «mal catalogadas», señala el experto, que ha publicado su descubrimiento en el estudio 'Algunos testimonios lumismáticos de la Guerra de los Cien Años en los confines de los reinos de Castilla y León.

Las imitaciones de los 'oboles au léopard' de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz' de la revista francesa Revue Numismatique. Las tres piezas «imitaban» a los llamados óbolos del leopardo, acuñados por Eduardo III de Inglaterra, duque de Aquitania.