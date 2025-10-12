El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El soterramiento de América Latina fue el proyectos más votado en la primera edición de Hobetuz y el que más debates políticos generó. Rafa Gutiérrez

Las ideas vecinales que transforman Vitoria

Párkings de bicis, pasarelas, calmados de tráfico... El programa Hobetuz cumple 10 años con medio centenar de proyectos impulsados por los barrios

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:36

Comenta

Se le ocurrió a un grupo de chavales. La ciudad, una de las pioneras en apostar por el uso de la bicicleta, no contaba con ... algo tan sencillo como una red de garajes seguros y cubiertos para estacionar este vehículo. De aquella idea, que se ha consolidado en la actualidad con 17 infraestructuras de este tipo (son un éxito y se ha anunciado que irán en aumento), se han cumplido ya diez años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  2. 2

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  3. 3

    Asaltos a ancianos en Vitoria: «Nos tenía engañados. ¿Cómo saber que robaba a mayores?»
  4. 4

    Los vecinos de Bernedo se reúnen con los monitores: «Agacharon la cabeza cuando les recriminamos cómo actuaron»
  5. 5

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  6. 6 Julen Martínez de Estibariz y Ainara Arkarazo tocan el cielo
  7. 7

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  8. 8 Muere a los 79 años Diane Keaton, la eterna 'Annie Hall'
  9. 9 Juguetes que ayudan a conciliar
  10. 10 Picoteo informal en un enclave histórico de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las ideas vecinales que transforman Vitoria

Las ideas vecinales que transforman Vitoria