Las ideas vecinales que transforman Vitoria

Se le ocurrió a un grupo de chavales. La ciudad, una de las pioneras en apostar por el uso de la bicicleta, no contaba con ... algo tan sencillo como una red de garajes seguros y cubiertos para estacionar este vehículo. De aquella idea, que se ha consolidado en la actualidad con 17 infraestructuras de este tipo (son un éxito y se ha anunciado que irán en aumento), se han cumplido ya diez años.

Es el mismo tiempo que hace que se originó el programa 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz', un plan pionero de presupuestos participativos que animaba a los vecinos de la capital alavesa a presentar a los responsables municipales las iniciativas que deseaban que se ejecutaran en la ciudad, como aquellos primeros aparcabicis cubiertos.

El Ayuntamiento, que entonces estaba liderado por el peneuvista Gorka Urtaran, se comprometió con 3 millones de euros a llevar a cabo aquellos que fueran viables técnicamente, además de los más votados por los vitorianos. Tras una década, el programa se mantiene y Vitoria ha conseguido transformar algunos de sus barrios con hasta 50 ideas realizadas en este tiempo. Desde más huertos urbanos para Lakuabizkarra o Zabalgana, hasta cruces seguros en Goikolarra o estudios que se han replanteado la movilidad o la seguridad en las calles, por citar algunos ejemplos.

Para ensalzar esta trayectoria, el Consistorio ha organizado este martes 14 de octubre una gala en el Palacio Europa (18.00 horas) y también ha preparado una exposición que recorrerá los centros cívicos de El Pilar, en octubre; Zabalgana y Salburua, en noviembre y Lakua, en diciembre.

«Es un programa muy bien valorado por la ciudadanía, en cada edición demuestra que la participación y la colaboración por parte de distintos agentes del municipio son la clave para llevar a cabo un buen número de propuestas ciudadanas», valoró hace unos días en la presentación de la nueva convocatoria la concejala de Gobierno Abierto, Miren Fernández de Landa (PNV).

Los datos confirman esas buenas sensaciones. En la última edición votaron 7.171 personas. No fue un récord, que se dio en la etapa anterior al lograr casi 8.000 papeletas. Pero al revisar las cifras del inicio del programa, se comprueba que se han triplicado los votos en comparación con aquellos que se recabaron cuando se estrenó Hobetuz.

También, la cantidad de proyectos que deben revisar los técnicos hasta anunciar los que pasan a la fase de votación (los vitorianos sólo pueden escoger entre los que se decide que son viables) ha ido en aumento y se han llegado a presentar hasta 315 propuestas, ya sea a nivel individual o en grupo.

Es cierto que en la mayoría de distritos tampoco se duda de su efectividad y ya están trabajando en nuevas ideas que presentar a través de la web municipal o en cualquier Oficina de Atención Ciudadana (OAC) desde este miércoles hasta el 16 de noviembre.

«Es el sistema de participación ciudadana en el que más incidencia se ve», expone Ibone Múgica, al frente de la asociación de vecinos de Adurza (Adurtzakoak). «No hay duda de que mejora nuestros barrios y fortalece el compromiso vecinal», añade David Brea, del colectivo residencial Zabalgana Batuz.

Mejoras

No obstante, estos portavoces de los barrios dan algunas claves de aspectos que, creen, se deberían mejorar de cara al futuro. Mújica propone, por ejemplo, que se ponderen los votos de aquellos barrios que nunca han conseguido tener un proyecto porque «la estructura de población de cada zona determina mucho el nivel de participación que hay». Además, como «un porcentaje muy alto de proyectos que salen adelante son de inversión en espacio público», tanto ella como Aritz Valle, que lidera la asociacion vecinal de Abetxuko (Uribe Nogales), creen que se debería prestar atención a que iniciativas como «saneamientos de aceras o la renovación de parques, que son necesidades urgentes, se subasten a la ciudadanía».

Coincide con ellos Brea, que afirma que «nos preocupa que el Ayuntamiento recurra a este programa para cubrir carencias estructurales que deberían abordarse dentro de una planificación municipal ordinaria».

En este sentido, el servicio de Participación Ciudadana valorará en esta edición 2026/27 de forma especial aquellas propuestas que aporten innovación por no existir en la ciudad. Ejemplos de ello pueden ser aquel parque canino que se estrenó en Zabalgana en 2017, las actividades para educar a los txikis en Igualdad que se lograron un año después o el certamen de graffitis que se celebró en El Pilar este verano para renovar espacios públicos en deterioro, entre muchos otros.