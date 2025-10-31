Hirukide convoca este sábado en Vitoria a las familias numerosas vascas 400 personas se darán cita en el Palacio Europa para reflexionar junto a expertos sobre cómo construir hogares felices y resilientes

Las familias numerosas vascas tienen una cita este fin de semana en el Palacio Europa de Vitoria. Hirukide, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, ha convocado mañana a cerca de 400 personas en un congreso que celebra su onceava edición, cuenta con el apoyo de EL CORREO, y tendrá como lema 'La familia: fórmula de la felicidad'. En él, adultos, jóvenes y menores reflexionarán junto a expertos sobre cómo construir hogares felices, y resilientes en tiempos de cambio.

Los organizadores, que iniciarán las jornadas a las 10.00 horas, apuntan que estos aspectos se abordarán de forma práctica y participativa e indican que se incidirá en la comunicación, la educación emocional, el sentido del humor, la cooperación entre generaciones y la capacidad de adaptación ante los cambios.

Al mismo tiempo, señalan que «se reconocerán los desafíos que muchas familias numerosas afrontan, como la conciliación laboral o los esfuerzos económicos, y cómo esos retos pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y unión».

Para desgranar esas claves, las ponencias principales correrán a cargo de la psicóloga Alba Cardalda y del psiquiatra y monologuista Luis Gutiérrez Rojas. En este sentido, Gutiérrez, reivindica que «el principal problema en la familia hoy es que hay menos situaciones en la que los padres y los hijos puedan compartir un espacio de convivencia» e insta a darle la vuelta a eso porque «son necesarios para sentirse querido y apoyados ante los desafíos de la vida».

Rutas por la capital

A sus charlas le seguirán un coloquio de experiencias reales en los que padres y madres de una familia numerosa darán sus consejos para lograr ese anhelado objetivo de ser felix en casa.

Los pequeños menores de 13 años, mientras, podrán disfrutar en un espacio de custodia con actividades lúdicas adaptadas a sus edades. Y el resto de chavales contarán con su propio programa en el congreso para que puedan aprender pero con temáticas adaptas a su público.

Tras la comida, se invita a las familias a disfrutar de una tarde de turismo con rutas guiadas por la Catedral de Santa María más el casco medieval de Vitoria, una visita a las Salinas de Añana o un 'tour' por las bodegas Eguren Ugarte sumado al recorrido por la Iglesia de Santa María de los Reyes en Rioja Alavesa. Para acceder a la cita es necesario inscribirse en la web congresohirukide.com y para las familias socias se habilitarán buses desde Donostia y Bilbao.