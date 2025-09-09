El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Herida al salirse de la calzada un vehículo en la A-1, a su paso por Vitoria

El accidente ha ocurrido a las 8.15 horas, en las inmediaciones del Hotel Ruta de Europa, en sentido San Sebastián

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:23

Una mujer ha resultado herida este martes al salirse de la calzada un vehículo cuando circulaba por la A-1, en las inmediaciones del Hotel Ruta de Europa, en el municipio de Vitoria, informa el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente, cuyas causas se investigan, ha ocurrido al filo de las 8.15 horas en el punto kilométrico 341, cuando la conductora se desplazaba en sentido San Sebastián. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia. La mujer ha sido finalmente trasladada a un hospital de la capital alavesa. En principio, sus lesiones no revistan gravedad.

El vehículo ha quedado varado en el arcén, por lo que no ha sido necesario cortar el tráfico y no se han producido retenciones.

