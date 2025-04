El hartazgo de Treviño

El diputado general, Ramiro González, ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana una reivindicación histórica: la integración de Treviño en Álava. En los ... próximos días expira el acuerdo marco con la Diputación de Burgos para prestar determinados servicios a sus habitantes y los convenios (en materias como atención a personas con discapacidad y mayores, emergencias, transporte o vialidad invernal) serán prorrogados, pero González ha pedido avanzar para que el enclave forme parte de Álava. No es, ni mucho menos, la primera vez que esta cuestión salta al debate público y es que hasta en cuatro ocasiones (1646, 1917, 1940 y 1958) ha habido intentos de anexión. En 2014 la propuesta para modificar los límites territoriales llegó al Congreso de los Diputados, donde no salió adelante. Y en 2025, los vecinos de esta suerte de isla ubicada a 20 kilómetros de Vitoria y unos 100 de su capital provincial, Burgos, están cansados de un debate que muchos consideran estéril.

Ese es el sentimiento generalizado entre la mayoría de los habitantes: se sienten alaveses, quieren ser alaveses, pero no creen que vayan a ser testigos de esa integración. «Este es el cuento de nunca acabar. Si los que mandan no lo quieren arreglar, nosotros no podemos hacer nada. Y a Castilla y León no le interesa soltar esto», resume Ángel Mendoza, jubilado y vecino de La Puebla de Arganzón.

En el bar Ansotegi, Ana Peciña comparte el diagnóstico y cuenta su experiencia. «Soy de Vitoria pero por circunstancias ahora estoy empadronada aquí. No tengo ninguna ayuda por reducción de jornada para cuidado de dependientes, y a la hora de tributar no hay ninguna deducción. Esto es Burgos y la diferencia con Euskadi es abismal...», lamenta. «Claro que los ciudadanos queremos ser alaveses, pero a Castilla y León apenas le suponemos gastos y no nos van a dejar ir», añade esta mujer, que cuida de su madre con un alto grado de dependencia.

De los 4.000 habitantes que tienen los dos municipios que componen el enclave de Treviño (Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón), la mitad está empadronado en Álava por sus servicios públicos. Es el caso de muchos matrimonios, en los que un miembro de la pareja está censado en la provincia vasca. «Nosotros tenemos la gestoría en Vitoria y todo el papeleo lo hacemos allí. Jamás he estado en Burgos, ni lo conozco, y en Miranda justo justo», sostiene Félix Aguillo, al frente del bar Ventas de Armentia. A pocos metros de su negocio, el cartel de acceso a la localidad ha sido vandalizado y una 'B' sustituye a la 'V' junto a una ikurriña pintada con spray.

Aitor, Maialen, Souab, Cristina e Itziar celebran un cumpleaños en Treviño. Ana Peciña hace la compra en el pequeño ultramarinos de La Puebla. Ángel Mendoza lee la última información sobre Treviño en EL CORREO. Blanca Castillo.

«Es que la lejanía que sentimos hacia Burgos es total. Esta situación no tiene ningún sentido, pero no hay forma de que nos hagan caso», se resigna un cliente del establecimiento que prefiere mantenerse en el anonimato. «Mira, si estamos así es porque los que mandan quieren que las cosas sigan como están. Si Treviño estuviera en Bilbao ya sería Euskadi», zanja enfadado otro vecino.

Lander Calderón y su mujer Maialen están empadronados en La Puebla de Arganzón y sus hijos acuden a la ikastola del pueblo. «Por hijos no tenemos ninguna ayuda. Y menos si los llevamos a una ikastola... Lógicamente nos gustaría que las cosas cambiaran y ser Álava, la diferencia en cuanto a ayudas y servicios es mucha», cuenta esta pareja de treintañeros. «Yo trabajo en Michelin y las compras y buena parte de nuestra vida la hacemos en Vitoria, pero tributamos en Burgos», resume Lander. Los habitantes del enclave acuden al centro de salud de Treviño gestionado por Sacyl (el servicio público de sanidad de Castilla y León), pero si tienen que asistir a algún especialista son derivados a Vitoria gracias al convenio con Gobierno vasco para ser atendidos por Osakidetza.

En los tablones de anuncios de los ayuntamientos, los avisos sobre horarios de autobuses con membrete de la Diputación Foral de Álava se mezclan con informaciones firmadas por la Junta de Castilla y León sobre, por ejemplo, licencias de pesca. Los vecinos están acostumbrados a navegar entre dos aguas, pero hay momentos en los que esta situación anómala les afecta de lleno.

Ampliar Blanca Castillo.

«Cuando nieva, por ejemplo, la parte que pertenece a Burgos no se limpia mientras que la zona alavesa ya está totalmente despejada desde primera hora. Pero la consecuencia es que no podemos llegar al trabajo a Vitoria porque no podemos salir del pueblo con el coche», sostiene Souab Laaouad, residente y empadronada en Treviño. En el bar Estanco comparte mesa con un grupo de vecinos y amigos, a los que cuando se les pregunta sobre las desventajas de estar enclavados en Álava pero pertenecer a Castilla y León (gobernada por el PP) responden al unísono: «¿Desventajas? Pues todas».

«En Educación también hay una diferencia brutal. En el cole de aquí cambian todos los años de profesores y nos mandan comprar libros que están descatalogados. Además de que tienen que estudiar niños de varios cursos juntos porque no hay suficientes alumnos, la mayoría se va a La Puebla o a Vitoria a estudiar por el euskera», cuenta Maialen Palacios. A su lado, Aitor Uriarte hace una reflexión: «Para nosotros la integración sería lo mejor que nos podría pasar, pero no hay interés. La mayoría de los de aquí trabajamos en Álava y los sueldos son de hasta 1.000 euros más al mes que en Burgos. Por supuesto que a Castilla y León le interesa que tributemos allí». La conclusión para Itziar Duque es que «no importamos», y entre las principales diferencias respecto a Álava cita que «por reducción de jornada no cobramos nada, en la declaración de la renta no podemos desgravar vivienda ni nada y encima no la cobramos hasta diciembre».

Entre tantos afines a la integración en Álava cuesta encontrar alguna voz que defienda lo contrario. Pero las hay. Es el caso de Óscar Arbaizar, agricultor y concejal del PP en el Condado de Treviño. «Los servicios que tenemos actualmente funcionan correctamente. Además, como agricultor las ayudas están muy bien y no llegan con retrasos como ocurre en Euskadi. También la presión fiscal es menor y podemos tributar por modelos».