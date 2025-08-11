El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dispositivo de búsqueda desplegado a principios de agosto en Barrundia. Bomberos Euskadi

Hallan en el municipio alavés de Barrundia el cadáver de una mujer

Los servicios de emergencia recibieron el domingo por la mañana el aviso de que se había localizado un cuerpo en la zona donde el 29 de julio desapareció una mujer de 77 años

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:33

Una llamada ciudadana requirió, este domingo por la mañana, la presencia policial en el municipio alavés de Barrundia tras hallarse un cadáver en una pista forestal, ha confirmado a EL CORREO la Ertzaintza.

La Policía autonómica recibió el aviso al filo de las 10.20 horas. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios de emergencias de Euskadi que únicamente pudieron constatar que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Se investiga si puede corresponder a la mujer de 77 años que desapareció el pasado 29 de julio en la localidad de Hermua, perteneciente a este mismo municipio.

La Ertzaintza realizó la inspección ocular pertinente para tratar de esclarecer las circunstancias del trágico suceso y determinar la identidad de la fallecida. Tras analizar la zona, se procedió al levantamiento del cuerpo. El cadáver fue trasladado finalmente al Instituto Anatómico Forense para proceder allí al análisis del ADN y constatar de esta manera su identidad.

