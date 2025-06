Gurtubai afirma que no nombrará nuevos bomberos hasta que los jueces resuelvan la OPE El diputado responsable del organismo explica que existe una cascada de recursos ante el proceso iniciado en 2022 porque se decidió bajar la nota de corte de la prueba psicotécnica por la poca gente que aprobó

Ander Carazo Jueves, 19 de junio 2025, 15:41 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

La OPE conjunta que en 2022 iniciaron las diputaciones de Álava y Gipuzkoa para cubrir plazas de bomberos se ha convertido en una historia interminable. Tres años después aún no se ha resuelto y nadie se atreve a calcular cuándo se podrá solucionar este enrevesado proceso. Iñaki Gurtubai, responsable foral de este servicio, ha explicado este jueves que no nombrará a los nuevos funcionarios del servicio de prevención y extinción de incendios hasta que cuente con una resolución jurídica clara para que en el futuro no haya que rebobinar esta situación.

Y es que este proceso para el que se presentaron 1.170 personas ha venido precedido de un bombardeo de recursos después de que se decidiese bajar por debajo del 'cinco' la nota de aprobado en la prueba psicotécnica, ya que sólo lo superaron 180 candidatos para 114 plazas -entre Álava y Gipuzkoa- y a las primeras de cambio hubiese reducido en exceso la bolsa. Esto se denomina 'campana de Gauss' y, según Gurtubai, contó con el respaldo de abogados. El proceso de selección siguió adelante y en los últimos meses han recibido formación en la Academia de Arkaute.

Pero esa 'rebaremación' no se incluía en las bases de las oposiciones y, por eso, hay candidatos que lo llevaron ante la justicia. Hay sentencias firmes, pero también existe lo que jurídicamente se denomina 'incidente de nulidad', una especie de recurso extraordinario, y ahora se está a la espera de que se resuelva. Algo que Gurtubai cree que será cuestión de «meses».

Ahora se cuenta con una lista de 46 personas que incluye a los aprobados y a los 'rebaremados' en aquella prueba psicotécnica, que después han superado el resto de exámenes. Y la Diputación quiere que la Justicia establezca si la aplicación de aquella 'campana de Gauss' se acoge a la ley o si hay que volver a confeccionar estas listas excluyendo a aquellos 'rebaremados'. «Es que podría ocurrir que yo tome hoy una decisión de nombrar funcionarios y la semana que viene tenga que cambiar esa decisión», ha explicado Gurtubai, quien ha reconocido que está costando «mucho» culminar esta OPE, pero que es la consecuencia de un «sistema muy garantista» en que los participantes «tienen derecho a presentar sus recursos y sus reclamaciones».

El responsable foral ha descartado la posibilidad de incorporar a los 46 que están ahora en la lista e incorporar a más gente si la Justicia cambia de criterio. «Eso sería facilísimo porque sólo necesitaría ir a donde la señora diputada de Hacienda y le diría que tengo que cumplir una sentencia. El problema es legal. El estatuto básico del empleado público dice que una administración no puede adjudicar más plazas que las convocadas, salvo que lo diga un tribunal. Si se han convocado 46, yo, como responsable administrativo, no puedo adjudicar 47, ni 48. Un juez sí», ha subrayado.

Queja de los bomberos

Antes de su comparecencia ante las Juntas Generales de Álava, lo han hecho cuatro participantes en la OPE que actualmente forman parte del Organismo Autónomo de Bomberos y que forman parte del colectivo 'Nombramientos Ya'. «Estamos en una situación de incertidumbre, no sabemos si estamos de prácticas o de interinos», han expuesto.

Todo esto, según estos opositores, está generando un problema de interinidad ante la falta de adjudicación definitiva de plazas. Y es que algunos de los que aprobaron han decidido 'irse' a otras instituciones donde sí podían contar inmediatamente con esa estabilidad. Eso, afirman, se ha traducido en que hay plazas dentro del organismo cubiertas por personal sin la cualificación necesaria.

Temas

Álava

Bomberos