Guía para no perderte nada este domingo en la Fiesta de la Vendimia en Leza Óscar de Marcos será el pregonero de esta multitdinaria cita en torno a la cultura del vino, que celebra su 30 edición

Iñigo Miñón Martes, 9 de septiembre 2025, 00:15

La Fiesta de la Vendimia de la Rioja Alavesa pisó sus primeros granos de uva en 1994, en Laguardia. En 2018 celebró su 25 aniversario en Elvillar y, tras dos años de parón pandémico, rebrotó con fuerza en Lanciego en 2022 y para llegar a su 30 edición por encima de los 15.000 asistentes anuales. Una cita obligada en torno a la cultura del vino que, con la colaboración de EL CORREO, pretende dar a conocer los municipios de la comarca a través de su folclore y forma de vida.

Este año, el domingo 14 de septiembre, Leza coge el testigo de Moreda. Y el tradicional pregón que da el pistoletazo de salida a la fiesta correrá a cargo de Óscar de Marcos. «Es una ilusión y un orgullo», dice el exfutbolista del Alavés y el Athletic, natural de Laguardia, que sucede como embajador festivo al grupo musical En Tol Sarmiento, de Yécora. La fusión del deporte con la Fiesta de la Vendimia no es nueva. No en vano, su primer pregonero, hace 31 años, fue Javier Clemente y después llegarían otros como Martín Fiz, Josean Querejeta, Iker Romero, Hermes Desio, Iñaki Perurena, Juanito Oiarzabal, los hermanos Pou, Aimar Olaizola o Martínez de Irujo.

Óscar de Marcos, pregonero, posa junto al cartel anunciador de la fiesta.

La fiesta arranca con la actuación de varios grupos de danzas locales para dar a conocer el folclore popular de Rioja Alavesa y, tras el pregón, llega el momento del pisado de la uva. Después, la cata del primer mosto da paso al recorrido por la localidad organizadora, donde se puede degustar el vino clasificado por pueblos y bodegas (16 puestos que representan a los quince municipios y uno más en representación de las Juntas Administrativas de Rioja Alavesa).

Stands con productos artesanos, diferentes actividades, juegos infantiles, demostraciones gastronómicas y música se combinan con esta particular cata para conferir a este día festivo un carácter lúdico y de convivencia.

Este año, por primera vez, el concurso de vinos se celebró a principio de verano, contando casi con 240 vinos presentados y repartiendo 22 premios en siete categorías diferentes. Uno de los certámenes más repartidos, puesto que tan solo tres bodegas han repetido premio y en el que Rioja Alavesa ha vuelto a destacar acumulando seis de los siete primeros premios.

El programa

10:30 horas Actuación grupos de danzas de Rioja Alavesa.

11:00 horas Pregón de Oscar de Marcos. Pisado de la uva y cata del primer mosto. Degustación de vinos de Rioja Alavesa (10 euros la copa de cristal + 5 vinos).

12:00 horas Catas comentadas de vinos de Leza y tarta 'Fiesta de la Vendimia' (5 euros)

14:00 horas Comida Popular. Actuación grupos de danzas de Rioja Alavesa.

16:30 horas Partidos de pelota.

Todo el día Juegos y actividades para niños. Música y pasacalles. Artesanos y productos agrarios con Label.

Autobuses

Desde Vitoria Calle Luis Heintz (junto a Plaza de Lovaina), 9:30 horas. Tarifa por persona: 20 euros.

Desde Bilbao Plaza Museo Bellas Artes 5, 8.45 horas. Tarifa por persona: 25 euros.

Desde Donostia Anoeta, junto al Txuri Urdin, 8:00 horas. Tarifa por persona: 25 euros.

Vuelta desde Leza17:00 horas.

