La Guardia Civil arresta a un varón en Vitoria por 'hackeo' a empresas La operación, que sigue en curso, se ha desplegado este jueves en el barrio de Salburua

Nuria Nuño Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:29

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Vitoria a un varón en una operación desarrollada contra el 'hackeo' de empresas, ha confirmado a EL CORREO un portavoz del instituto armado.

La operación, que sigue en curso, se ha desplegado esta mañana en el barrio de Salburua, donde al menos se ha realizado un registro. En concreto, en la calle Gabriel Martínez de Aragón, en las inmediaciones del Paseo de La Ilíada.

Dado que el operativo está abierto, no se han facilitado por el momento más detalles de esta intervención en la que toman parte diferentes unidades de la Guardia Civil.