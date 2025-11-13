El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Guardia Civil arresta a un varón en Vitoria por 'hackeo' a empresas

La operación, que sigue en curso, se ha desplegado este jueves en el barrio de Salburua

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Vitoria a un varón en una operación desarrollada contra el 'hackeo' de empresas, ha confirmado a EL CORREO un portavoz del instituto armado.

La operación, que sigue en curso, se ha desplegado esta mañana en el barrio de Salburua, donde al menos se ha realizado un registro. En concreto, en la calle Gabriel Martínez de Aragón, en las inmediaciones del Paseo de La Ilíada.

Dado que el operativo está abierto, no se han facilitado por el momento más detalles de esta intervención en la que toman parte diferentes unidades de la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria
  3. 3

    Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución
  4. 4

    Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos
  5. 5 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  6. 6 El exbaskonista Polonara sale del hospital: «Ver a tanta gente animándome me da muchísima fuerza»
  7. 7

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  8. 8 Varios encapuchados arrojan pintura contra un convoy del tranvía de Vitoria
  9. 9 Vitoria estudia los recursos de 1.177 familias contra la subida de la tasa de basuras
  10. 10 La pregunta a la que David Bustamante se negó a responder: «Eso no lo voy a decir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Guardia Civil arresta a un varón en Vitoria por 'hackeo' a empresas

La Guardia Civil arresta a un varón en Vitoria por &#039;hackeo&#039; a empresas