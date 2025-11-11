El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'You Have an Inner World, So What?' se estrena este jueves en el Teatro Félix Petite. E. C.

El grupo vitoriano Proyecto Larrua pone en valor a los intérpretes de más de 40 años

La compañía presenta 'You Have an Inner World, So What?' el jueves con el coreógrafo invitado Dimo Milev

Ania Ibañez

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:22

La compañía vitoriana Proyecto Larrua celebra su décimo aniversario con el estreno un proyecto paralelo bajo el nombre 'La Senior' con el objetivo de poner ... en valor la madurez escénica de bailarines mayores de 40 años y combatir el edadismo. Esta nueva aventura, integrada dentro de la Red de Teatros de Vitoria, pretende abrir cada nuevo proyecto a distintos coreógrafos invitados, empezando por el búlgaro Dimo Milev que presenta 'You Have an Inner World, So What?' este jueves en el teatro Félix Petite a las 19.30 horas, cuyas entradas están ya a la venta por 18 euros.

