El grupo vitoriano Proyecto Larrua pone en valor a los intérpretes de más de 40 años

La compañía vitoriana Proyecto Larrua celebra su décimo aniversario con el estreno un proyecto paralelo bajo el nombre 'La Senior' con el objetivo de poner ... en valor la madurez escénica de bailarines mayores de 40 años y combatir el edadismo. Esta nueva aventura, integrada dentro de la Red de Teatros de Vitoria, pretende abrir cada nuevo proyecto a distintos coreógrafos invitados, empezando por el búlgaro Dimo Milev que presenta 'You Have an Inner World, So What?' este jueves en el teatro Félix Petite a las 19.30 horas, cuyas entradas están ya a la venta por 18 euros.

El coreógrafo Dimo Milev ha adelantado durante la presentación este martes que se trata de «teatro físico». «Hay texto y hay baile», ha añadido sobre este proyecto que cuenta con la interpretación de los bailarines Rober Gómez, Jordi Vilaseca, Melania Olcina y Myriam Pérez. «No va dedicaco a un público senior», ha puntualizado Vilaseca, uno de los bailarines, «está abierto para todos los públicos y creo que es muy plástico». «Es bastante evocador», ha añadido sobre la obra que da comienzo a La Senior.

Esta nueva andadura de Proyecto Larrua contesta a la situación laboral de los bailarines una vez cumplen los 40 años. «Cuando eres 'freelance' dejan de llamarte tanto», ha explicado Vilaseca, «a no ser que funciones para un rol específico en el que quieren canas o arrugas». «Dependiendo de tu look se dificulta el trabajo». El bailarín ha puntualizado que La Senior es «un espacio seguro en el que no importa lo que haya sufrido tu cuerpo» y en el que cada intérprete «decide cuál es el tope, porque desde ahí también se puede expresar mucho».

Experiencia vital

Un sentimiento compartido por el coreógrafo de la obra, Milev, quien ha puntualizado que no concebía este proyecto con gente más joven. «Necesitaba personas que tuvieran cierta experiencia vital». Milev, que fue bailarín principal de la Compañía Nacional de Danza, ha expresado que la obra trata «sobre el mundo interno y la diferencia que hay entre lo que sentimos y lo que se ve». Un tema que le ha interesado «desde hace tiempo» y que «sólo era posible con intérpretes más adultos» porque «le añaden esa experiencia propia al proceso creativo».

El director Aritz López ha adelantado que 'You Have an Inner World, So What?' va a visitar distintos teatros del País Vasco, con el objetivo de hacer una gira nacional en el futuro. Las entradas para la función de este jueves se encuentran disponibles en la página web de la Red de Teatros de Vitoria.