«Es una gran desgracia y estamos hechos polvo»

«Muy duro». «Horrible». «Es una desgracia y estamos hechos polvo». De esta manera se expresaban diferentes vecinos de Añana, que conocían a Joseba, víctima del trágico suceso que sacudió Vilorida el domingo. En esse municipio conocido por su actividad salinera, a poco más de cinco minutos en coche, la noticia corrió rápido entre familias, algunas unidas por lazos de parentesco. «En la zona nos conocemos todos y hay gente con apellidos comunes», explicaban los vecinos este lunes, subrayando que el agresor era un desconocido.

De hecho, la detención del presunto autor del homicidio en la carretera de Añana en dirección a Valdegovía a la una de la mañana -tres horas después de que la Policía autonómica recibiera el aviso de que el hombre había herido con un objeto punzante-, lo que sobresaltó a algunos de los vecinos, que vieron cómo diferentes patrullas se desplazaban por la zona en busca del presunto agresor y en el momento de la detención.

Que el fallecido era una persona apreciada se reflejaba en muhas conversaciones en el mediodía de este lunes entre los vecinos de Añana. Muchos recordaban que había estado trabajando en las labores de mantenimiento de una empresa en el propio municipio y que este mismo verano se le había visto por las piscinas. También por su cercanía con Viloria, en el concejo de Pobes era conocido. De hecho, frente a las puertas de este consistorio se celebra hoy mismo un acto de repulsa que tendrá lugar a las 20.00 horas. «No me imagino el dolor de la familia» era una de las frase más repetidas en una zona habitualmente tranquila. Mientras que Viloria -ese pequeño concejo de tan solo 18 habitantes- se sumía en el luto y la absoluta consternación ante un crimen que se sigue investigando.