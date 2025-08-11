El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un coche de la Ertzainta a su paso por la carretera de Añana, a siete minutos de Viloria. Jesús Andrade

«Es una gran desgracia y estamos hechos polvo»

Vecinos de Ribera Alta y la cuadrilla de Añana mostraron su conmoción por el trágico suceso

Ramón Albertus

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:45

«Muy duro». «Horrible». «Es una desgracia y estamos hechos polvo». De esta manera se expresaban diferentes vecinos de Añana, que conocían a Joseba, víctima del trágico suceso que sacudió Vilorida el domingo. En esse municipio conocido por su actividad salinera, a poco más de cinco minutos en coche, la noticia corrió rápido entre familias, algunas unidas por lazos de parentesco. «En la zona nos conocemos todos y hay gente con apellidos comunes», explicaban los vecinos este lunes, subrayando que el agresor era un desconocido.

De hecho, la detención del presunto autor del homicidio en la carretera de Añana en dirección a Valdegovía a la una de la mañana -tres horas después de que la Policía autonómica recibiera el aviso de que el hombre había herido con un objeto punzante-, lo que sobresaltó a algunos de los vecinos, que vieron cómo diferentes patrullas se desplazaban por la zona en busca del presunto agresor y en el momento de la detención.

Que el fallecido era una persona apreciada se reflejaba en muhas conversaciones en el mediodía de este lunes entre los vecinos de Añana. Muchos recordaban que había estado trabajando en las labores de mantenimiento de una empresa en el propio municipio y que este mismo verano se le había visto por las piscinas. También por su cercanía con Viloria, en el concejo de Pobes era conocido. De hecho, frente a las puertas de este consistorio se celebra hoy mismo un acto de repulsa que tendrá lugar a las 20.00 horas. «No me imagino el dolor de la familia» era una de las frase más repetidas en una zona habitualmente tranquila. Mientras que Viloria -ese pequeño concejo de tan solo 18 habitantes- se sumía en el luto y la absoluta consternación ante un crimen que se sigue investigando.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la muerte violenta de un hombre de 34 años en la localidad alavesa de Viloria
  2. 2 Fallecen dos jóvenes de 22 años en un accidente en Berantevilla cuando volvían de Vitoria
  3. 3

    La Ertzaintza investiga la muerte violenta de un hombre de 34 años en la localidad alavesa de Viloria
  4. 4 Fallecen dos jóvenes de 22 años en un accidente en Berantevilla cuando volvían de Vitoria
  5. 5 Hallan en el municipio alavés de Barrundia el cadáver de una mujer
  6. 6 LaLiga cambia el Alavés-Levante a las 21.30 horas por las altas temperaturas
  7. 7

    La Ertzaintza investiga la muerte violenta de un hombre de 34 años en la localidad alavesa de Viloria
  8. 8

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  9. 9

    El Baskonia, ante el más difícil todavía
  10. 10 Fallecen dos jóvenes de 22 años en un accidente en Berantevilla cuando volvían de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Es una gran desgracia y estamos hechos polvo»

«Es una gran desgracia y estamos hechos polvo»