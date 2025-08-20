A 43 grados y con manga larga en las ambulancias en Álava

La prolongada ola de calor que abrasó Álava la semana pasada complicó la jornada laboral a los técnicos de emergencias de Osakidetza, que llegaron a ... soportar temperaturas de hasta 43 grados en el interior de las ambulancias. El problema es que no cuentan con los uniformes adecuados para sobrellevar las altas temperaturas y así llevan varios veranos, según denuncian los trabajadores a través del sindicato ELA.

«Desde Osakidetza se envió una instrucción interna a principios de verano con recomendaciones para jornadas de calor, sin embargo, no se están poniendo los medios para poder cumplir con sus propias recomendaciones», censuran desde la central sindical. Se les aconseja vestir ropa de trabajo de manga corta, pero los únicos polos que se les proporcionan son de manga larga.

«Imagínate a 40 grados en la calle con manga larga, más si estamos en una actuación en carretera, donde el asfalto aumenta todavía más la temperatura. Han sido días muy duros», traslada uno de los trabajadores de emergencias de Álava. La semana pasada se alcanzaron las temperaturas más altas del verano con valores de hasta 44 grados. Estos profesionales intervienen en domicilios, pero también en la vía pública, en el monte, en accidentes laborales o en las carreteras.

«Una de las recomendaciones es cobijarse de la sombra, algo prácticamente imposible en nuestro trabajo. No podemos elegir dónde actuamos», lamentan. Tampoco se les han proporcionado gafas de sol ni crema protectora, dos de los elementos que contempla la instrucción interna de Osakidetza. «De las recomendaciones que se nos han pasado por escrito solo hemos recibido botellas de agua y visera», trasladan.

A esto hay que sumar el calzado que llevan, unas botas de soldador que consideran podrían cambiarse por un calzado más liviano en las jornadas de calor sofocante. Desde el sindicato ELA denuncian que estas reclamaciones se han trasladado en numerosas ocasiones a Osakidetza pero no son atendidas.