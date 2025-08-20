El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A 43 grados y con manga larga en las ambulancias en Álava

Los técnicos de emergencias de Osakidetza reclaman uniformes adecuados para sobrellevar las altas temperaturas tras la última ola de calor. «Han sido días muy duros»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:52

La prolongada ola de calor que abrasó Álava la semana pasada complicó la jornada laboral a los técnicos de emergencias de Osakidetza, que llegaron a ... soportar temperaturas de hasta 43 grados en el interior de las ambulancias. El problema es que no cuentan con los uniformes adecuados para sobrellevar las altas temperaturas y así llevan varios veranos, según denuncian los trabajadores a través del sindicato ELA.

    El Ayuntamiento de Vitoria retira la terraza del bar del Prado y estudia hacer lo mismo con las de La Florida
    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»
    Un extrabajador de un restaurante del centro de Vitoria roba mil euros de la caja fuerte
    Ataca con un cuchillo a su compañero de piso en Vitoria en presencia de un menor
    Le pillan traficando en Vitoria y se traga una bolsa con 10 gramos de cocaína
