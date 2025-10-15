El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo En directo, Paris-Baskonia
La Ruta del Vino de Rioja Alavesa cumple 20 años Justo Rodríguez

González insiste en la singularidad de Rioja Alavesa y afea a la DOCa su «estrategia uniformizadora»

«No nos resignamos a quedar diluidos y que el consumidor no sepa dónde está o qué bebe», ha afirmado el diputado general en el vigésimo aniversario de la Ruta del Vino

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El vigésimo aniversario de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, celebrado este miércoles en Laguardia, no ha estado exento de reivindicaciones para la comarca. ... El diputado general, Ramiro González, ha vuelto a incidir en la necesidad de diferenciación que requieren los vinos alaveses.

