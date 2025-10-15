González insiste en la singularidad de Rioja Alavesa y afea a la DOCa su «estrategia uniformizadora»

El vigésimo aniversario de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, celebrado este miércoles en Laguardia, no ha estado exento de reivindicaciones para la comarca. ... El diputado general, Ramiro González, ha vuelto a incidir en la necesidad de diferenciación que requieren los vinos alaveses.

En su discurso, el máximo responsable del Ejecutivo foral ha arremetido contra «las estrategias uniformizadoras por las que camina en los últimos años la Denominación y algunos grandes operadores comerciales», a las que ha dicho que hay que «combatir». «No nos resignamos a quedar diluidos en estrategias donde el consumidor o el visitante no sepa bien dónde está, qué bebe o qué está experimentando», ha clamado González tras referirse esta vez de forma explícita al Consejo Regulador.

El diputado general ha reivindicado la marca de Rioja Alavesa, una «con atributos y valores que diferencian esta comarca del resto de territorios vitivinícolas de la denominación», aunque no ha hecho referencia en este punto al Consejo Regulador, que es quien tiene registradas esas dos palabras en exclusividad. Fue eso lo que causó un conflicto precisamente cuando la Ruta del Vino quiso usar el nombre de la comarca para una campaña.

Con todo, González sí ha afirmado que Rioja Alavesa «es la marca que une y vertebra una comarca, y es nuestra obligación usarla y divulgarla en nuestras botellas y productos turísticos». Sin ese emblema, «corremos el riesgo de que Rioja Alavesa quede subsumida en una narrativa ajena, perdiendo visibilidad, valor y capacidad de decisión», ha alertado.

«Justicia territorial»

El máximo responsable de la Diputación ha incidido, una vez más, en la necesidad de una mayor «diferenciación» para los caldos alaveses dentro de la denominación. Es una cuestión que ha cogido todavía más peso tras el naufragio de Viñedos de Álava. «La diferenciación no es solo una cuestión de imagen. Debemos transmitir autenticidad, resultar más atractivos para un público cada vez más exigente que busca experiencias locales poderosas», ha asegurado antes de defender que la comarca «tiene todo lo necesario para seguir siendo referente».

«El protagonismo y liderazgo de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa debe ser decidido. Es una cuestión de justicia territorial, de eficacia en la inversión pública, de respeto al trabajo de nuestras bodegas, alojamientos, restaurantes y agentes turísticos», ha abundado.

El 'recado' de González al Consejo Regulador llega apenas un mes después de una Fiesta de la Vendimia en la que su director técnico, Pablo Franco, fue abucheado cuando subió al escenario en Leza.