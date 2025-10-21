González destaca que «la capacidad de respuesta» de los bomberos impidió que fuese a más el incendio en Elgea

Los sindicatos de los Bomberos de Álava han denunciado la falta de efectivos y la inexistencia de protocolos con los que agilizar el despliegue de ... refuerzos en situaciones extraordinarias, como el incendio que el pasado fin de semana arrasó la Sierra de Elgea. Unas críticas que no comparte el diputado general, Ramiro González, que este martes ha destacado «la capacidad de respuesta extraordinaria y ejemplar» que permitió controlar «en pocas horas» el fuego que se registró en el pueblo de Narbaiza y Arriola.

«Tenemos gran capacidad de extinción de incendios y Álava cuenta con un servicio de emergencia de primer nivel, que seguro que se puede mejorar, pero la capacidad de respuesta fue extraordinaria para controlar en pocas horas el incendio», ha manifestado.

El máximo dirigente foral ha repasado que el organismo autónomo de bomberos 'nació' en 2017 y en este tiempo ha logrado dotarse de personal, medios y parques para actuar con la mayor rapidez posible en el caso de fuegos. Eso ha permitido la rápida respuesta que ha sofocado conatos de incendios durante los últimos meses y que el sucedido en los últimos días ha afectado a 30 hectáreas, que están lejos de las 150 que se quemaron en 2022 en Zambrana.

Además, este último fin de semana se ha estrenado una nueva herramienta que pone a disposición de los bomberos un inventario actualizado de las balsas de agua y las pistas forestales a tiempo real para atajar estos incendios.

También ha explicado que la competencia de efectuar el mantenimiento de ese monte es de la junta administrativa de Narbaiza, quien recibe apoyo si presenta proyectos a la Diputación, aunque ha deslizado que cuenta con «recursos económicos importantes» por contar con los aerogeneradores del parque eólico de Elguea.

«El concejo decide, y es legítimo, a qué destinar sus fondos dentro de sus competencias», ha indicado el diputado general ante las críticas que ha escuchado en los últimos días por parte de vecinos del pueblo. «A la Diputación han acudido dos veces en los últimos años, en una actuación envergadura en una pista forestal y en otra menor de poda y clareo en frondosas. Desde aquí se les ha ayudado económicamente», ha recalcado.