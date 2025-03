González critica que Bildu se opone a los centros de datos y «a todo lo que suponga progreso»

Al diputado general, Ramiro González, no le ha sorprendido la nueva batalla política abierta por EH Bildu en contra de los centros de datos, un ... sector en auge en Álava que prevé una inversión de 900 millones en el polígono de Arasur por parte de Merlin Properties. Y es que la coalición abertzale ha pedido al Gobierno vasco «limitar» su desarrollo por su «consumo desproporcionado» de energía. «Desde hace algún tiempo que esperábamos esta posición en contra. ¿En contra de qué? De todo lo que suponga el progreso. Es muy difícil encontrar en las últimas décadas proyectos importantes para Álava y Euskadi que 'a priori' hayan sido apoyados por EH Bildu. En todo caso lo hacen 'a posteriori'», ha criticado el máximo dirigente foral.

González cree que la izquierda abertzale siempre necesita estar en contra de algo por su «cultura política» y más si cabe cuando se trata de actividad empresarial. «EH Bildu y la actividad económica son como el agua y el aceite, no se mezclan. En diez años como diputado general no he visto ninguna sola declaración de ellos favorable a la actividad empresarial. Deben pensar que el empleo crece como las plantas, por generación espontánea», ha criticado.

«Es el mismo discurso alarmista de hace cinco años, cuando escucharían mensajes diciendo que Álava iba a llenarse de parques fotovoltaicos y eólicos, cuando el único que parece que se va a construir en un breve plazo es el que ha apoyado EH Bildu», ha apuntado el diputado general en referencia a los ocho molinos que se colocarán en Labraza, municipio de Oion. «Álava tampoco se va a llenar de centros de datos», ha subrayado.

Eso sí, el máximo dirigente foral ha defendido que Álava es la «ubicación perfecta» para convertirse en un «hub tecnológico» y para eso «necesitamos disponer de centros de datos» que se desplieguen de una manera «ordenada». «Vamos a actuar con responsabilidad en esta materia. La actividad económica vive un momento de profunda transformación con dos retos muy importantes: el energético-climático y el tecnológico-digital. Tenemos que ser capaces de afrontar este escenario y hacerlo además de manera urgente si queremos consolidar el peso de la industria alavesa, ya que somos un territorio eminentemente industrial, donde el 32% de nuestro PIB depende de este sector, así que si queremos mantener el liderazgo y la calidad de vida tenemos que afrontar de manera urgente si queremos mantener la competitividad», ha rematado.