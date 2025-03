Goikolarra prevé superar los 10.000 vecinos sin soluciones para evitar el colapso del tráfico

Una larga línea roja en la pantalla del GPS refleja el tráfico atascado en el eje este-oeste de Vitoria, en el sur, donde precisamente ... se enclava el barrio que más crece de la ciudad y que vive un auténtico auge urbanístico y demográfico. La estampa, que se repite cada día y se intensifica en horarios de entrada y salida del trabajo y los colegios, amenaza con un importante empeoramiento en un plazo de pocos años. Porque Goikolarra, con más de 3.400 vecinos al cierre del pasado ejercicio de acuerdo con los registros municipales, prevé multiplicar por dos sus habitantes e incluso triplicarlos en un horizonte no muy lejano.

Son cálculos en base a estimaciones urbanísticas municipales, que marcan que el distrito podrá albergar hasta 3.000 viviendas (de las cuales hay en pie unas 1.500). La asociación de vecinos pronostica que se alcancen los 7.000 residentes, pero en el sector de la construcción las elevan a 10.000 o más. Por ello, profesionales del área reclaman actuaciones «urgentes» para evitar el colapso del tráfico. Máxime teniendo en cuenta que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la 'hoja de ruta' municipal que marca la futura expansión de la capital, entierra la inacabada ronda sur por Lasarte.

3.400 vecinos superó Goikolarra al cierre del último año, siendo el barrio que «más crece». 21.000 vehículos soporta la rotonda de Esmaltaciones, uno de los principales puntos de paso en el sur.

El antes denominado sector de Aretxabaleta-Gardélegui «es una zona con mucha aceptación, se seguirá desarrollando y el eje de Iturritxu va a estar cada día más colapsado. Hay que dar una salida, es urgentísimo», demanda Josu Sánchez. Es un barrio con «solo dos salidas; a Mendizorroza o Esmaltaciones». «Tendrán que solucionarlo», apunta el consejero delegado de Sarkis Lagunketa, que lo ve «complicado». «Volvería a la idea inicial de la ronda sur o a la solución que se planteó hace pocos años», la cual contemplaba un soterramiento.

Con un creciente número de grúas en su 'skyline', Goikolarra «fácilmente podrá alcanzar 10-12.000 vecinos en pocos años», vaticina Carlos Fernández de Nograro. «Cuando este polígono esté completamente consolidado va a haber tal atasco que no se va a poder salir, no va a haber quien se mueva y no entiendo cómo no se ha querido contemplar en el PGOU», reprocha al Consistorio. «Ya hay atascos tremendos y el problema va a empeorar. No hay otra solución que concluir la carretera por los túneles inacabados en Armentia», opina el responsable de Pisosvitoria.com. La empresa, con dos promociones en marcha en el barrio, da cuenta del «martirio» de desplazarse por la zona.

Para una obra que ejecuta en Zumabide «nos vemos obligados a descargar el material en Gardélegui, en la otra punta, y llevarlo en otro vehículo hasta Zumabide en horas de menos tráfico, porque no hemos podido meter ahí el camión», protesta.

El Ayuntamiento, consultado por este asunto, refiere que «por ahora no tenemos ninguna previsión» en cuanto al tráfico en la zona. Si hay actuaciones, «se tendrán que planificar según se dé ese crecimiento», indican desde el Departamento de Espacio Público y Barrios que dirige Beatriz Artolazabal (PNV), que recuerda las iniciativas desarrolladas como limitar la velocidad a 30. Según un informe municipal de hace un año, los coches tardan un 20% menos en cruzar el sur de Vitoria y «la congestión se ha reducido» tras las medidas «quirúrgicas» introducidas, entre ellas los desdoblamientos de Tanis Aguirrebengoa y Zumabide-Maite Zúñiga.

Peor calidad del aire

La conexión este-oeste por el sur del municipio figura como una de las zonas con la peor calidad del aire de Vitoria, según un informe de Bizikleteroak de 2023. Y es que por este enlace transitan cada día miles de coches: absorbe una importante parte de los 10.000 que se desplazan a Júndiz, mientras que solo la rotonda de Esmaltaciones soporta 21.000. Problemas que están llevando a los conductores a atajar por vías secundarias como Campo de los Palacios, con el asfalto lleno de socavones, y hasta entre parcelas por Lasarte, además del interior del propio Goikolarra. Sus residentes reclaman actuaciones conscientes de ese progresivo incremento poblacional.

«Somos el barrio que más crece», recuerda la asociación Guztion Goikolarra. Urge la construcción de una rotonda en la incorporación de la A-2124 a Iturritxu, con «cuellos de botella» y una gran «saturación», y calmar más la citada bajada desde el Puerto de Vitoria. Advierten del «peligro» y las dificultades de incorporarse desde Asparrena e Iruraiz-Gauna a la rotonda junto al centro comercial del barrio. ¿Apoyan una nueva carretera por el sur? «No nos corresponde dar una solución, para eso están los técnicos del Ayuntamiento», se limitan a señalar.

«El barrio se seguirá desarrollando y el eje de Iturritxu va a estar cada vez más colapsado» Josu Sánchez Sarkis Lagunketa

«El tráfico está mal solucionado. La rotonda del centro comercial es un importante punto negro» Venancio Ogueta Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN)

Esa glorieta –conecta Comandante Izarduy con Zumabide– constituye «un importante punto negro», constata Venancio Ogueta, responsable del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) en Álava, que tacha de «terrible» la circulación por el este-oeste. «No está bien solucionado y tiene difícil solución». «La gente necesita el coche y tiene derecho a moverse como considere, la ciudad es para todos. Otras tienen alternativas por el exterior», apunta. «No tiene sentido que Zumabide esté limitada a 30 por hora, siendo ancha, cuando Manuel Iradier está a 50, con garajes y un colegio».

Una visión totalmente opuesta transmite Alberto García Yela, del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN), favorable a «medidas alternativas» para «reducir» la movilidad a motor. Entre ellas el 'car sharing' o coche compartido, más transporte colectivo por parte de empresas, extender el público o fomentar el teletrabajo. Ve improbable que se materialice el vial subterráneo en Florida previsto con el soterramiento o soterrar la propia Iturritxu por falta de capacidad económica local. «No me parece posible», opina.