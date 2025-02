El Gobierno vasco no protegerá el Monumento de la Batalla de Vitoria

El Monumento a la Batalla de Vitoria tendrá que conformarse, de momento, con ser eso: un monumento. El Gobierno vasco ha rechazado la petición formulada ... por la Asociación Histórica Vitoria 2013 para que el conjunto que rememora la gesta que liberó a Álava del yugo napoleónico pase a ser considerada Bien Cultural de protección especial, algo que habría impuesto, entre otras cosas, un «deber de conservación» sobre el complejo escultórico. Más de 1.420 elementos tienen esta protección en Álava: desde la bolera de Gometxa a la Catedral Vieja.

Un informe del Departamento de Cultura, fechado el mes pasado, da carpetazo a las reivindicaciones de la asociación liderada por el historiador Patxi Viana. El documento, enviado al Parlamento vasco a preguntas del Partido Popular, niega la solicitud en cinco páginas, donde Cultura advierte de que «algunas de las razones que se señalan para remarcar su importancia y, por tanto, la necesidad de ser declarado (como Bien Cultural de protección especial) son más que matizables».

Las claves Efectos. La declaración habría impuesto un «deber de conservación» sobre los responsables de la obra.

1.421 piezas en Álava. El catálogo vasco incluye puentes, estaciones y hasta barrios enteros como el Casco Viejo. También obras como el Depósito de Aguas o la Catedral Vieja.

Una declaración en debate. Algunas razones son más que matizables», afirma el escrito.

El estudio sostiene que el conjunto no aporta a la hora de conocer la estética de aquel 1813. «La afirmación de su valor para el estudio de los uniformes, de la historia y del armamento está totalmente fuera de lugar, ya que el monumento se diseñó y erigió cien años después de los acontecimientos». «En el mejor de los casos, serviría para estudiar la idea que en 1913 tenían de los uniformes e historia de 1813, lo cual no parece ser de gran valor», abunda el informe.

Hay «otros elementos de juicio que serían de carácter identitario, histórico o artísticos que son menos discutibles y más explícitos en la obra». Sin embargo, Lakua replica que la petición de la asociación los menciona «de una manera clara, aunque generalista».

Cultura admite que es una «escultura clave y señera» en Vitoria, pero «no presenta las características que la hagan merecedora de protección cultural especial». De hecho, deja este apartado en manos del Consistorio. «Entendemos que la escultura de la Batalla de Vitoria tendrá un gran interés para la ciudad, correspondiéndole a esta su protección a través de los instrumentos que el Ayuntamiento posee».

El Colegio de Arquitectos ya señaló que la plaza de la Virgen Blanca «no es el lugar» para el conjunto escultórico

El informe incluso especula sobre la localización de la obra, ya que «tras la reforma de 2009 la plaza se ha despejado». «Los antiguos jardines no enmarcan el monumento y es una gran explanada, con mucho tráfico peatonal y muy apropiada para fiestas masivas como la bajada de Celedón». «Otra ubicación, central, con fuerte cariz simbólico y donde la escultura no se encuentre relegada, sería tan buena como la actual, más allá de que estemos acostumbrados a su actual ubicación», apuntan los expertos. El presidente de los arquitectos alaveses, Pablo Ortiz de Zárate, afirmó hace un año que la obra «es un elemento discordante con el espacio público en el que se ubica que lo condiciona y no le aporta nada. Ese no es su lugar», señaló entonces en este periódico.

Cuando, precisamente hace un año, Hispania Nostra incluyó el monumento en su archiconocida 'lista roja', agentes culturales y turísticos urgieron blindarlo ante su abandono con una respuesta municipal tibia. La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), admitió que el asunto «nos preocupa, como el estado de todas las obras del Consistorio. Sufre el desgaste propio de una obra ubicada a la intemperie, pero no presenta riesgo estructural». El informe de Cultura del Gobierno vasco, también en manos nacionalistas, llega cuando el Ayuntamiento busca el apoyo de otras instituciones para acometer la reforma, valorada en 400.000 euros y a la que Díaz de Corcuera no ha puesto fecha.