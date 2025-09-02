El Gobierno vasco impone 17 estudios acústicos y más arbolado para aprobar el Plan General de Vitoria

El nuevo Plan General de Vitoria encara la recta final para pasar de plano a ley. Con la aprobación final prevista para las próximas ... semanas, el Ayuntamiento acaba de sortear uno de los últimos trámites para sacar adelante su nueva hoja de ruta en urbanismo. El Gobierno vasco ha publicado este martes nuevos permisos ambientales para el proyecto -la declaración ambiental estratégica- que impone nuevos condicionantes a la ordenanza vitoriana.

La resolución del Departamento de Industria, publicada este martes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) da luz verde al nuevo plan de Vitoria, pero impone nuevos condicionantes a la capital alavesa. Entre ellos, cobra especial importancia la multitud de estudios acústicos que exige para distintos ámbitos. Hasta un total de 17 serán necesarios en puntos como Arriaga, Lermanda, Estarrona, Elorriaga, Marianistas, el VIAP, Puente Alto o la ampliación del parque tecnológico de Miñano.

En el desarrollo que habría sobre las vías del tren de ejecutarse el Tren de Alta Velocidad (TAV), los requisitos se elevan, ya que no bastará con ejecutar un estudio de impacto acústico, sino que también hará falta otro de vibraciones. De igual modo, requerirán análisis de estos tipos los cambios en la plaza de la Estación y en Crispijana.

El Ejecutivo vasco también exige un 'Plan de Restauración ambiental y paisajística' que deberá contar con presupuesto, especies a replantar y la extensión de esas restauraciones de arbolado. En este apartado, Lakua pone especial atención a tres nuevos ámbitos del Plan General: el VIAP, Elorriaga y la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Además, Industria exige que se dé especial protección a espacios como los «extensos carrascales de la sierra de Badaia», «los hayedos y robledales de los Montes de Vitoria incluidos en la reciente ampliación de la ZEC» y las masas vegetales autóctonas del Anillo Verde.

El permiso de Lakua, fechado en el pasado 21 de julio, impone un plazo de dos años desde hoy, martes, para aprobar el Plan General. Esa cuenta atrás no debería suponer un problema para el Consistorio, donde el equipo de gobierno tiene atados los votos de Elkarrekin para sacar adelante el proyecto.