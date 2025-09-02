El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista general de Vitoria con sus conocidas cuatro torres. E. C.

El Gobierno vasco impone 17 estudios acústicos y más arbolado para aprobar el Plan General de Vitoria

Lakua otorga nuevos permisos ambientales a la hoja urbanística de la capital alavesa y da un plazo de dos años para que se haga realidad

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:12

El nuevo Plan General de Vitoria encara la recta final para pasar de plano a ley. Con la aprobación final prevista para las próximas ... semanas, el Ayuntamiento acaba de sortear uno de los últimos trámites para sacar adelante su nueva hoja de ruta en urbanismo. El Gobierno vasco ha publicado este martes nuevos permisos ambientales para el proyecto -la declaración ambiental estratégica- que impone nuevos condicionantes a la ordenanza vitoriana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Okondo: muere un segundo joven tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  2. 2 Muere un conductor en una «colisión frontal» en el puerto de Azaceta
  3. 3 Tragedia en Okondo: muere un segundo joven tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  4. 4

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  5. 5

    Pedro, el vitoriano que malvive bajo un puente: «Es estar muerto en vida»
  6. 6 Muere un conductor en una «colisión frontal» en el puerto de Azaceta
  7. 7

    Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos
  8. 8

    Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos
  9. 9

    Eva González, Malú y Sebastián Yatra animan la primera alfombra naranja
  10. 10 Tragedia en Okondo: muere un segundo joven tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco impone 17 estudios acústicos y más arbolado para aprobar el Plan General de Vitoria

El Gobierno vasco impone 17 estudios acústicos y más arbolado para aprobar el Plan General de Vitoria