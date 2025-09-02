El Gobierno vasco aprueba el convenio para elevar el canon de capitalidad de Vitoria a 50 millones

Después de meses de disputas antes del 45º aniversario de la capitalidad, el acuerdo para elevar el canon que recibe Vitoria a 12,5 ... millones anuales -50 por cuatrienio- ya es firme. El Gobierno vasco ha aprobado este martes la renovación del convenio que regula esta dotación a la capital alavesa para los próximos cuatro años, hasta 2028.

La luz verde de Lakua zanja los meses de negociación entre el Gobierno de Pradales y el Gabinete Etxebarria. Según el dosier difundido por el Ejecutivo vasco, la financiación dada al Consistorio servirá «para financiar la promoción de Vitoria como sede las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

De los 50 millones de euros del convenio, 26 se van a dedicar a inversiones estratégicas. Aquí es donde se encuentra el refuerzo que recibirán proyectos como la renovación del Iradier Arena o el futuro de la gasolinera Goya. El resto del dinero se destinará a que Vitoria «refuerce su estatus» como capital, según apuntó la alcaldesa Maider Etxebarria cuando se rubricó el pacto en mayo.

La negociación para llegar a hoy no fue ni breve ni sencilla. Arrancó en septiembre del año pasado –en el primer encuentro que mantuvieron ambos mandatarios– y costó nueve meses llegar al pacto de mayo. Durante todo este tiempo el Gobierno vasco no había mostrado una clara disposición a elevar los 10 millones que recibía Vitoria hasta ahora, pese a la insistencia mostrada en público por parte de la regidora.

El dinero, según Lakua, se dedicará a «los gastos generales y de inversión que realice con carácter general el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el mantenimiento del entorno urbano en óptimas condiciones, la seguridad de la ciudadanía y las personas que por distintos motivos visiten la ciudad, así como para otros gastos e inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos en general».