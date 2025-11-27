El Gobierno de España libera por fin los 600.000 euros para las obras del Memorial 3 de Marzo

Tras dos años pinchando en hueso y sin que la partida pudiese ser ejecutada a pesar de su presencia en los Presupuestos de 2023 y ... 2024, el Gobierno de España ha anunciado este jueves que liberará por fin, y de manera inmediata, la subvención de 600.000 euros que había comprometido desde 2022 para la ejecución de las obras de reconversión de la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, en el Memorial 3 de Marzo que recuerde a las víctimas de la tragedia de 1976 en Vitoria. Una partida presupuestaria que el Consejo de Ministros había aprobado abonar en su reunión del 29 de julio y que percibirá en los próximos días el Gobierno vasco. La decisión ha sido tramitada de urgencia y por «concesión directa» por el Ministerio de Memoria Democrática debido a «la necesidad de que el Memorial esté operativo en 2026, coincidiendo con el 50º aniversario de los sucesos».

«El Ministerio de Memoria Democrática considera conveniente contribuir con esta subvención a impulsar la conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática, financiando la ejecución de las obras a realizar por el País Vasco tendentes a la conversión de la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria en el Memorial de las Víctimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976», refleja el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde el Gobierno se considera que esta contribución impulsa «la conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática» con la financiación de las obras a realizar por el Gobierno vasco. De igual modo, defiende la concesión directa de la subvención por «concurrir razones de interés público, social y humanitario que justifican la improcedencia de su convocatoria pública».

El Real Decreto argumenta que esas razones se fundamentan en que la actuación subvencionada «constituye una iniciativa singular e irrepetible directamente vinculada con un lugar histórico concreto, cuya relevancia y significado han sido oficialmente reconocidos mediante la incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática». Y que, por todo ello, la creación del Memorial responde «a un interés público y social de carácter excepcional, orientado a preservar un espacio de memoria de alcance estatal, a reconocer y reparar moralmente a las víctimas».

Así, señala que el Gobierno vasco es «la única entidad pública con capacidad jurídica, técnica y administrativa para acometer las obras y garantizar la conservación, gestión y proyección pública del Memorial» y por ello es el destinatario de la subvención. Estos 600.000 euros servirán para financiar las obras de conversión del templo de Zaramaga en el Memorial, así como para adquirir su equipamiento para las actividades que se desarrollen en su seno. Eso sí, el plazo marcado para la ejecución de los trabajos es «de hasta dos años».

Reintegro a la Diócesis

Por otra parte, la Fundación Memorial 3 de Marzo ha vuelto a cambiar sus estatutos. Antes de la puesta en marcha del centro que recordará la masacre cometida por la Policía Armada en 1976 en la iglesia de Zaramaga, el patronato sigue a vueltas con su reglamento y subsanando los defectos que se detectan. El Boletín Oficial del País Vasco publicó este martes que se procede a modificar el artículo sobre el patrimonio en el caso de que se disuelva la fundación, de manera que la Diócesis de Vitoria se reserva el derecho a recuperar el templo de San Francisco de Asís.

Un cambio que no ha sido requerido por ninguno de los miembros del patronato (el Gobierno vasco, la Diputación, el Ayuntamiento y el Obispado), sino por el Registro de Fundaciones del País Vasco en base a unas escrituras que se le entregaron el 15 de julio. Un proceso que camina lento, pues la constitución de la Fundación se hizo el 14 de febrero de 2024 y luego hubo que modificarse por los cambios de representantes del Ejecutivo autonómico.

Esto no frena los avances del Memorial, pero sí aclara la situación en caso de disolución de la fundación. La Diócesis ha cedido la parroquia. Para ello, tuvo que someterse a un cambio urbanístico para regular su situación, pues una serie de errores jurídicos durante la dictadura dijeron que el templo se asentaba sobre un suelo que no era propiedad de la Diócesis.