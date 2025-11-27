El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista exterior de la iglesia de San Francisco, en el barrio vitoriano de Zaramaga. Rafa Gutiérrez

El Gobierno de España libera por fin los 600.000 euros para las obras del Memorial 3 de Marzo

El Ministerio de Memoria Democrática alega que la subvención se paga ya debido a la «urgencia temporal» para que esté operativo en 2026

A. Carazo / B. Mallo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:19

Tras dos años pinchando en hueso y sin que la partida pudiese ser ejecutada a pesar de su presencia en los Presupuestos de 2023 y ... 2024, el Gobierno de España ha anunciado este jueves que liberará por fin, y de manera inmediata, la subvención de 600.000 euros que había comprometido desde 2022 para la ejecución de las obras de reconversión de la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, en el Memorial 3 de Marzo que recuerde a las víctimas de la tragedia de 1976 en Vitoria. Una partida presupuestaria que el Consejo de Ministros había aprobado abonar en su reunión del 29 de julio y que percibirá en los próximos días el Gobierno vasco. La decisión ha sido tramitada de urgencia y por «concesión directa» por el Ministerio de Memoria Democrática debido a «la necesidad de que el Memorial esté operativo en 2026, coincidiendo con el 50º aniversario de los sucesos».

