El Gobierno central autoriza 70 plazas en sus centros para acoger a los malienses de Vitoria

Jesús Andrade

El Gobierno central autoriza 70 plazas en sus centros para acoger a los malienses de Vitoria

Lakua también inició este viernes el traslado de una quincena de estos refugiados a sus recursos temporales

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:15

La larga travesía que los refugiados de Malí y otros países de África subshariana iniciaron hace semanas hasta llegar a Vitoria y Gipuzkoa para ... pedir asilo político parece mejorar poco a poco. El Gobierno vasco empezó a trasladar ayer, viernes, a centros de acogida temporales a alrededor de una quincena del medio centenar de personas que desde principios de este mes de agosto han subsistido en soportales de los barrios vitorianos de Salburua y Gazalbide. Y, de forma paralela, el Gobierno central, competente en materia migratoria, autorizó, según ha podido saber EL CORREO, «entre 60 y 70 plazas» en sus recursos para acoger a estos y otros malienses residentes en Euskadi que ya han realizado una primera solicitud para reclamar el estatus de refugiado debido al conflicto bélico que sufren en sus ciudades de origen.

