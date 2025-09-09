El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lakua Centro fue puesto a la venta por Altamira en noviembre de 2023 Igor Aizpuru

El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar

Go Fit derribará las salas de cine para colocar una pileta al aire libre y tres en zona de spa. Acristalará más la fachada exterior para su centro deportivo

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:33

El futuro macrogimnasio del centro comercial de Lakua deberá esperar unos meses para hacerse realidad, pero poco a poco van trascendiendo nuevos detalles de cómo ... serán las instalaciones deportivas con las que Go Fit quiere desembarcar en Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO, la cadena pretende hacer un importante lavado de cara en el histórico establecimiento, de 14.670 metros cuadrados. Entre las ideas que maneja la empresa destaca su intención de intervenir toda la zona superior del bloque, donde se derribarán las antiguas salas de cine para instalar una piscina al aire libre, una terraza y una zona de spa con hasta tres piletas más, éstas a cubierto.

