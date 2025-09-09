El gimnasio del centro comercial de Lakua tendrá cuatro piscinas y un bar

El futuro macrogimnasio del centro comercial de Lakua deberá esperar unos meses para hacerse realidad, pero poco a poco van trascendiendo nuevos detalles de cómo ... serán las instalaciones deportivas con las que Go Fit quiere desembarcar en Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO, la cadena pretende hacer un importante lavado de cara en el histórico establecimiento, de 14.670 metros cuadrados. Entre las ideas que maneja la empresa destaca su intención de intervenir toda la zona superior del bloque, donde se derribarán las antiguas salas de cine para instalar una piscina al aire libre, una terraza y una zona de spa con hasta tres piletas más, éstas a cubierto.

El proyecto diseñado por el estudio Arkilan para la mercantil plantea, además, mantener parte de la superficie comercial en planta baja. Así, tal y como se venía especulando desde hace un tiempo, el supermercado de Alcampo permanecerá abierto, pero contará con un acceso independiente para los clientes, que no pasarán por la zona del gimnasio. En la planta baja, además, se mantendrá una pequeña galería con tiendas y el proyecto de Go Fit reserva un pequeño espacio en el que se abrirá un bar o cafetería, aunque se desconoce bajo qué marca. De esta manera el centro mantendrá su vocación comercial original, aunque obviamente primará lo deportivo.

La idea que baraja Go Fit incluye también un refuerzo de la visibilidad de su actividad, ya que la cadena quiere ampliar el acristalamiento de la fachada para que los deportistas puedan ver más calle desde el exterior.

Este es, no obstante, el planteamiento de partida de la cadena, que deberá recibir el visto bueno de varios servicios municipales -Bomberos o Salud- para salir adelante tal y como está concebido.

Más allá de estos cambios, que implican también la desaparición de las escaleras mecánicas tradicionales, el resto del actual centro comercial mantendrá el aspecto de ahora, según el proyecto. A excepción de los logos y cartelería, que pasarán a lucir la marca de Go Fit.

Con el desembarco de la cadena de gimnasios en Lakua, se pone fin a 24 años de historia del centro comercial y a una de las operaciones inmobiliarias que más se han alargado en la historia reciente de Vitoria. Hace casi dos años desde que Altamira, la filial del Banco Santander dedicada a la gestión de inmuebles, colocó el establecimiento el cartel de 'Se vende'. Tuvo que pasar todo un año hasta que apareció un comprador: la mercantil Strong Lakua, una firma vizcaína creada 'ad hoc' y vinculada a los Atucha, una familia cercana a las marcas Metropolitan y Dreamfit que hizo que se disparasen las especulaciones en torno a estas empresas como las candidatas a abrir el macrogimnasio. La operación se financió entonces con una hipoteca de cinco millones de euros concedida por Kutxabank, aunque el importe total de la compraventa nunca ha trascendido.

Un espacio en declive

La llegada de Go Fit, en cualquier caso, viene a frenar el declive del que fue el primer centro comercial de entidad en Vitoria. Desde aquel mayo de 2001 en el que Lakua Centro echó a andar han pasado por sus escaparates firmas muy conocidas como Burger King, New Yorker o Mango. En los pisos superiores llegó a haber nueve salas de cine y una pista de karts. Sin embargo, el panorama es muy distinto: el Alcampo sólo sobrevive junto a tres comercios.

El resto de tiendas ha ido cerrando progresivamente en un centro por el que hace siete años pasaban 1,3 millones de personas cada año, según Altamira. Y eso que cuando la inmobiliaria apostó por traspasar el histórico bloque advirtió de que se vendía «arrendado a terceros».

Con la apertura de ese espacio, Vitoria será la primera ciudad de Euskadi en la que desembarque GoFit. Ni Bilbao ni San Sebastián figuran en un mapa en el que lo más cercano de la compañía está en Oviedo, Valladolid y Santander, que tiene dedicado su nombre a Ruth Beitia. La fecha de apertura es una incógnita, aunque hace unos días Alfonso Arroyo, adjunto a la presidencia de la cadena, trasladó a este periódico su intención de que sea «a la mayor brevedad posible».