La gestión de las basuras de Vitoria cambiará de manos en verano de 2026 El retraso en la adjudicación del nuevo megacontrato para diez años obliga a prorrogar el actual «entre 9 y 10 meses», según el concejal de Limpieza

Rosa Cancho Martes, 16 de septiembre 2025, 11:36

El Ayuntamiento de Vitoria aún no tiene finiquitado el nuevo pliego con las condiciones que pedirá a la contrata que se haga con el megacontrato de la gestión de las basuras urbanas para los próximos diez años. Después de que pese a ofrecer la friolera cifra de 355 millones de euros el contrato quedase desierto, los técnicos del servicio de Limpieza trabajan en otro pliego mejorado del que no han trascendido más detalles que el de las fechas. Según ha anunciado este martes el concejal socialista Pascual Borja, la idea es que empresa que mejor puntuación obtenga comience ya en verano a encargarse de la limpieza de calles y la recogida de los residuos. Eso supondrá prorrogar el actual contrato con la UTE Prezero-Onaindia «entre 9 y 10 meses» más. Su relación con el Consistorio concluye este 30 de noviembre.

Preguntado por EH Bildu y Elkarrekin sobre si el contrato que está en revisión incluye un incremento de presupuesto anual o modificaciones en los servicios, Borja ha rehusado adelantar detalles en este momento de la redacción de pliegos. Ello no le ha evitado las críticas de los concejales de ambas formaciones que consideran que «el lobby de las basuras» presiona al Ayuntamiento de Vitoria para hacerse una licitación «a la carta».

Ekaitz Ruiz de Garayo (EH Bildu) y Óscar Fernández (Elkarrekin) han recordado que la agrupación de empresas de limpieza intentó primero «boicotear» el contrato al presentar un recurso ante el Gobierno vasco por disconformidad con el presupuesto de 35,5 millones al año y más tarde se dio la circunstancia «rara» de que ninguna firma se presentó al concurso.

El contrato es jugoso. Según el primer pliego cuyas cifras cambiarán al alza la limpieza de las calles y la gestión de los residuos le va a costar anualmente a la ciudad más de 355 millones hasta 2036. Entre las novedades, incluye la recogida «puerta a puerta» de todos los residuos para «negocios y establecimientos» del Casco Viejo, Ensanche y centro. La UTE ganadora debe renovar toda la maquinaria, desde barredoras hasta fregadoras pasando por camiones y además hacer al menos una limpieza intensiva de cada barrio al año y de algunos hasta cuatro. También se refuerza la campaña de recogida de hojas con una retroexcavadora y se instalarán 500 papeleras selectivas más por las calles.

Hojas y suciedad

La actual maquinaria está obsoleta y Limpieza estudia si durante estos meses de prórroga alquilará equipos nuevos o comprará algunos, lo que se descontaría a la nueva contrata. Precisamente el mal estado de camiones y barredoras «que han llegado al fina de su vida útil» ha sido uno de los argumentos empleados por el edil socialista para explicar algunas de las circunastancias que han explicado que durante agosto y parte de septiembre se hayan dejado de prestar algunos servicios de limpieza. El PP concejal del PP denunciaba «la porquería, mugre y meados» acumulados en algunos rincones de la ciudad y Pascual Borja aseguraba que ya se ha resuelto.

Tras las fiestas de agosto, ha coincidido en el tiempo las vacaciones de los trabajadores de la UTE, alertas por calor extremo que impedían el tajo por salud laboral y temperaturas que estropeaban las ya maltrechas máquinas, ha detallado. Precisamente la canícula del «uno de los veranos más calurosos de este siglo» ha adelantado más de un mes la caída de la hoja. Óscar Fernández de Elkarrekin ha querido saber si se ha adelantado la recogida y se ha reforzado el servicio. No ha habido más trabajadores con las barredoras, pero sí se ha adelantado la campaña y ya se han recogido 42 toneladas de hojas.