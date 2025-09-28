El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visión aérea de la central que se está desmantelando. E. C.

Garoña usará drones para medir sus niveles de radiactividad

La implantación de esta nueva tecnología impedirá que se produzcan errores humanos en la detección y que los trabajadores estén menos expuestos

Borja Mallo

Borja Mallo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:34

Enresa ha apostado por las nuevas tecnologías para afrontar el desmantelamiento de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, colindante con Álava, y ... dentro de poco contará con drones teledirigidos que portarán un dispositivo para medir la radiactividad de suelos y paredes del complejo. Una medida pionera mediante la que se busca reducir las opciones del error humano en las mediciones, proteger de posibles radiaciones a los operarios que están trabajando en el desmontaje o los riesgos de trabajar en grandes alturas y una mayor precisión en la selección de la 'basura' radiactiva de baja intensidad que posteriormente se envía al Centro de Almacenamiento de El Cabril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  2. 2

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en Vitoria: «Que lo disfrute»
  4. 4

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6

    Tirón de orejas del Gobierno vasco a la Diputación de Álava por las viviendas tensionadas
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9 Dos generaciones de floristas «en el mismo barco»
  10. 10 Rescatan a tres personas «enriscadas» en las Cascadas de la Tobería en la localidad alavesa de Andoin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Garoña usará drones para medir sus niveles de radiactividad

Garoña usará drones para medir sus niveles de radiactividad