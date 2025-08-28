La Fundación Vital ofrece 29 actividades y 1.900 plazas para el próximo curso Las inscripciones podrán hacerse de manera escalonada desde el próximo día 8 hasta el 17 de septiembre

Sara López de Pariza Jueves, 28 de agosto 2025, 11:07 Comenta Compartir

'Ikas Vital', el programa formativo de Fundación Vital dirigido a todas las edades, comenzará a finales de este mes un nuevo curso con una oferta que se acerca a las 1.900 plazas y 29 actividades de muy variada temática. Las inscripciones podrán hacerse de manera escalonada, en función de la materia elegida, desde el próximo día 8 hasta el 17 en www.fundacionvital.eus y en la Casa del Cordón. Solo los cursos de idiomas son exclusivamente para personas mayores de 55 años.

Con cursos que tendrán lugar entre el 29 de septiembre y el 9 de junio, la oferta de 'Ikas Vital' incluye clases presenciales y/o online, de una amplia variedad de materias, muchas de ellas nuevas o actualizadas. Tanto el formulario de inscripción como la información completa de días, horarios y ubicación de las clases están disponibles en la web de la entidad.

Divididos en bloques por su contenido, 'Romper la brecha digital' es el más amplio. De manera presencial, se podrá aprender 'Informática básica', 'Seguridad digital', 'Creación de contenido multimedia', 'Fotografía móvil', 'Gestiones por internet', 'Retoque mágico' e 'Inteligencia artificial'. Inscripciones el 10 de septiembre.

El primer curso en comenzar será el de 'Prensa internacional' (29 de septiembre) y ya en octubre los de 'Economía', 'Legislación', 'Psicología-Repensar la vida en tiempos modernos', 'Coro', Filósofos/as del S.XXI', 'Historia - El siglo XVI europeo', 'Psicología - Vive la vida en lugar de pensarla', 'Ópera', que podrá hacerse presencial u online, 'Historia - El siglo XV europeo y sus protagonistas', 'Cómo rimar y hacerlo bien', 'Bienestar y nutrición', 'El barroco veneciano. La exuberancia del color', también en modalidades presencial u online, y 'Curiosidades y misterios en el arte'.

En iniciación a idiomas, los únicos cursos reservados a personas mayores de 55 años, están disponibles las clases de 'Inglés, 'Francés', 'Euskera' y 'Árabe. Las inscripciones podrán hacerse el día 8 y los cursos se impartirán en Fundación Idiomas. 'Ikas Vital' ofrece, además, otras actividades como Salidas culturales, Senderismo por Álava o Senderismo urbano.