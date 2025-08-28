El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Fundación Vital ofrece 29 actividades y 1.900 plazas para el próximo curso

Las inscripciones podrán hacerse de manera escalonada desde el próximo día 8 hasta el 17 de septiembre

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:07

'Ikas Vital', el programa formativo de Fundación Vital dirigido a todas las edades, comenzará a finales de este mes un nuevo curso con una oferta que se acerca a las 1.900 plazas y 29 actividades de muy variada temática. Las inscripciones podrán hacerse de manera escalonada, en función de la materia elegida, desde el próximo día 8 hasta el 17 en www.fundacionvital.eus y en la Casa del Cordón. Solo los cursos de idiomas son exclusivamente para personas mayores de 55 años.

Con cursos que tendrán lugar entre el 29 de septiembre y el 9 de junio, la oferta de 'Ikas Vital' incluye clases presenciales y/o online, de una amplia variedad de materias, muchas de ellas nuevas o actualizadas. Tanto el formulario de inscripción como la información completa de días, horarios y ubicación de las clases están disponibles en la web de la entidad.

Divididos en bloques por su contenido, 'Romper la brecha digital' es el más amplio. De manera presencial, se podrá aprender 'Informática básica', 'Seguridad digital', 'Creación de contenido multimedia', 'Fotografía móvil', 'Gestiones por internet', 'Retoque mágico' e 'Inteligencia artificial'. Inscripciones el 10 de septiembre.

El primer curso en comenzar será el de 'Prensa internacional' (29 de septiembre) y ya en octubre los de 'Economía', 'Legislación', 'Psicología-Repensar la vida en tiempos modernos', 'Coro', Filósofos/as del S.XXI', 'Historia - El siglo XVI europeo', 'Psicología - Vive la vida en lugar de pensarla', 'Ópera', que podrá hacerse presencial u online, 'Historia - El siglo XV europeo y sus protagonistas', 'Cómo rimar y hacerlo bien', 'Bienestar y nutrición', 'El barroco veneciano. La exuberancia del color', también en modalidades presencial u online, y 'Curiosidades y misterios en el arte'.

En iniciación a idiomas, los únicos cursos reservados a personas mayores de 55 años, están disponibles las clases de 'Inglés, 'Francés', 'Euskera' y 'Árabe. Las inscripciones podrán hacerse el día 8 y los cursos se impartirán en Fundación Idiomas. 'Ikas Vital' ofrece, además, otras actividades como Salidas culturales, Senderismo por Álava o Senderismo urbano.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio de la mano de Go Fit
  2. 2

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  3. 3

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  5. 5 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  6. 6

    «Pasé 14 días en una patera antes de llegar a Vitoria»
  7. 7

    La asociación Altube se disuelve tras 40 años de transporte universitario a Bilbao
  8. 8 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  9. 9

    Okupan un piso social del Ayuntamiento de Vitoria y se van tras no ser denunciados
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Fundación Vital ofrece 29 actividades y 1.900 plazas para el próximo curso

La Fundación Vital ofrece 29 actividades y 1.900 plazas para el próximo curso