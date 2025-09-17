El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El colegio Inmaculada Concepción en Abetxuko. Jesús Andrade.

Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko

Las consecuencias de la baja natalidad empujan a las Hijas de la Inmaculada Concepción a buscar una colaboración con la institución Educatio Servanda reconocida por la Conferencia Episcopal Española

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:12

El colegio Inmaculada Concepción, situado en el barrio de Abetxuko, ha tomado una importante decisión para hacer frente a las consecuencias provocadas por la baja ... natalidad y el descenso de alumnos que están sufriendo en los últimos años. La titularidad del centro sigue siendo de la congregación de las Hijas de la Inmaculada Concepción con sor Begoña Zarco al frente, pero desde este curso una fundación externa se hace cargo de su gestión. Se trata de la institución católica sin ánimo de lucro Educatio Servanda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  2. 2 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Una patrulla canina global recorre Vitoria
  5. 5

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  6. 6 El Gabinete Etxebarria plantea subir un 2,7% en 2026 los impuestos y tasas de Vitoria
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  9. 9

    Tu dieta es 'tóxica' para tus tripas y no te lo acabas de creer
  10. 10 La gestión de las basuras de Vitoria cambiará de manos en verano de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko

Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko