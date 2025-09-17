Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko

El colegio Inmaculada Concepción, situado en el barrio de Abetxuko, ha tomado una importante decisión para hacer frente a las consecuencias provocadas por la baja ... natalidad y el descenso de alumnos que están sufriendo en los últimos años. La titularidad del centro sigue siendo de la congregación de las Hijas de la Inmaculada Concepción con sor Begoña Zarco al frente, pero desde este curso una fundación externa se hace cargo de su gestión. Se trata de la institución católica sin ánimo de lucro Educatio Servanda.

Esta fundación nació en el año 2006 a iniciativa de un grupo de familias cristianas «preocupadas por la deriva de la Educación en España». Su objetivo es trabajar conjuntamente «para edificar un modelo educativo propio, en comunión con sus obispos y con la ayuda de sacerdotes diocesanos». Educatio Servanda está reconocida por la Conferencia Episcopal Española como 'Institución Católica' y actualmente gestiona 12 colegios y tres centros de Formación Profesional en el país, la mayoría en Madrid, Asturias y Andalucía. Hasta su desembarco en Vitoria no tenían presencia en Euskadi.

Ampliar La directora del colegio firma el documento junto al Obispo de Vitoria y al representante de la entidad colaboradora.

Cabe recordar que el colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko ha perdido este curso el aula de dos años porque no llegaban al número mínimo de alumnos (13). El departamento de Educación les retiró el concierto y el aula ha desaparecido, lo que generó un profundo malestar en la comunidad educativa. Lo habitual es que las familias que llevan a sus hijos pequeños a estudiar a otro colegio fuera del barrio luego no regresen, y de esta manera cada vez peligra más el futuro de esta escuela de Abetxuko.

La situación de baja reposición poblacional «está ocasionando en todos los colegios una importante pérdida de alumnos en las etapas más iniciales, algo que también lastra el sustento económico de estos centros», explican desde el Obispado de Vitoria. «Ante esta situación, desde la dirección general de las Hijas de la Inmaculada Concepción se resolvió solicitar la ayuda de profesionales idóneos que puedan realizar una mejor gestión y difusión de la escuela y poder colaborar en el ámbito administrativo, laboral y de marketing», añaden. El propio obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, tomó parte en la firma del convenio de colaboración al tratarse de un colegio católico.

El centro cuenta actualmente con 23 clases desde Educación Infantil hasta 4º de la ESO, lo que supone unos 400 alumnos. Allí trabajan 36 profesores y sor Begoña Zarco, la directora, que imparte clases de religión.

Desde este curso Educatio Servanda trasladará a este colegio con más de medio siglo de trayectoria en la capital alavesa su filosofía basada en los valores cristianos. Los pilares que sustentan esta fundación son «familia, enseñanza, ocio, tiempo libre y presencia pública». A lo largo de su trayectoria han celebrado once ediciones del Congreso de Familias y Docentes Católicos y multitud de actividades de formación en el Monasterio de La Santa Espina ubicado en Valladolid.

Más allá del ámbito educativo, el pasado mes de enero trasladaron una carta al presidente de RTVE para mostrar su «profundo malestar y consternación» y solicitar disculpas después de que la presentadora de las campanadas (Lala Chus) mostrara una estampita del Sagrado Corazón de Jesús con la cara de la vaquilla del Grand Prix. Educatio Servanda dirige también el medio de comunicación digital Forum Libertas con artículos sobre crianza homosexual, el aborto, la pornografía, los anticonceptivos, tratamientos trans en menores o la ideología de género.

En el año 2017 el Juan Pablo II de Alcorcón, gestionado por esta institución, se vio inmerso en una polémica por dividir las actividades extraescolares por sexo. Ofrecía un taller de ganchillo exclusivo para niñas y visitas a comedores sociales para ellas mientras que a los alumnos varones se les proponía una excursión al estadio del Real Madrid.