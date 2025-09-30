El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Igor Aizpuru

Fournier acude a los tribunales para recuperar el pabellón okupado de Puente Alto

El Ayuntamiento de Vitoria pide a las empresas dueñas de naves abandonadas que las limpien y velen por su seguridad

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:05

El concejal responsable de Limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, Pascual Borja, ha revelado este martes que la empresa Fournier ha presentado una demanda en ... los tribunales para recuperar los pabellones de su propiedad en Puente Alto en los que malviven varias personas sin hogar desde hace unos años. El edil socialista respondía así a las preguntas de EH Bildu y Elkarrekin sobre los pasos dados por el Consistorio para obligar a los propietarios de naves cerradas como esa, pero también de las de la antigua URSSA, Pinturas Ega y Save Canora en la Avenida del Zadorra a que garanticen que sean seguras y cumplan las condiciones de salubridad. Se da la circunstancia de que son espacios okupados donde se acumulan basuras y residuos peligrosos procedentes de la antigua actividad de esas empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  2. 2

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  3. 3

    La OTA llega de forma inesperada a Zabalgana
  4. 4

    La Fiscalía acusa al Juzgado de «dejar en el limbo» durante meses el caso de Bernedo
  5. 5

    La Fiscalía acusa al Juzgado de «dejar en el limbo» durante meses el caso de Bernedo
  6. 6

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  7. 7

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  8. 8

    Los nuevos bicicarriles de la Avenida suprimirán 174 plazas de aparcamiento en el centro de Vitoria
  9. 9

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  10. 10 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fournier acude a los tribunales para recuperar el pabellón okupado de Puente Alto

Fournier acude a los tribunales para recuperar el pabellón okupado de Puente Alto