Fournier acude a los tribunales para recuperar el pabellón okupado de Puente Alto

El concejal responsable de Limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, Pascual Borja, ha revelado este martes que la empresa Fournier ha presentado una demanda en ... los tribunales para recuperar los pabellones de su propiedad en Puente Alto en los que malviven varias personas sin hogar desde hace unos años. El edil socialista respondía así a las preguntas de EH Bildu y Elkarrekin sobre los pasos dados por el Consistorio para obligar a los propietarios de naves cerradas como esa, pero también de las de la antigua URSSA, Pinturas Ega y Save Canora en la Avenida del Zadorra a que garanticen que sean seguras y cumplan las condiciones de salubridad. Se da la circunstancia de que son espacios okupados donde se acumulan basuras y residuos peligrosos procedentes de la antigua actividad de esas empresas.

Tanto Ekaitz Díaz de Garayo (EH Bildu) como Óscar Fernández (Elkarrekin) han denunciado las situaciones de peligro y falta de seguridad que se dan en el interior de las naves, así como de los riesgos ambientales de mantener en el sitio diferentes materiales y restos de maquinarias. También abogaron por una solución para las personas sin hogar. No era la primera vez que este asunto se trataba en el Ayuntamiento de Vitoria. De hecho, Borja indicó que el pasado mes de junio se enviaron los diferentes requerimientos al grupo inmobiliario que ha comprado URSSA, a Pinturas Ega y a Save Canora. Según el responsable de limpieza, el «caso más grave», el de la vieja URSSA, «ya se ha solucionado por los propietarios».

La oposición municipal no lo ve tan claro. Díaz de Garayo recordó que el Ayuntamiento lleva cuatro años intentando que Fournier se haga cargo del pabellón de Puente Alto sin éxito y cree que al otro lado de Olárizu, en el Campo de los Palacios, aún hay problemas de seguridad para «los viandantes». «Se puede entrar sin impedimento, hay un edificio de oficinas lleno de cristales rotos, estaría bien que la empresa lo valle o ponga medios».

Limpieza y vaciado de URSSA

La okupación ilegal de la vieja fábrica de Fournier en Puente Alto comenzó hace cuatro años tras el derribo de las viviendas de Esmaltaciones. En el caso de los edificios del Campo de los Palacios, desde hace año y medio, sus instalaciones además de haber sido desmanteladas para vender el metal a chatarrerías se han convertido en refugio de varias decenas de personas sin hogar.

Desde el pasado mes de julio ya no queda nadie en URSSA, ya que sus nuevos dueños han iniciado la operación de limpieza y vaciado de las instalaciones. La UTE conformada por Grupo Eibar, la alavesa Yárritu y Viuda de Sanz, que desembolsó 2,3 millones de euros por un solar donde no se podrán levantar viviendas, se ha comprometido a demoler las edificaciones y descontaminar el suelo. Una veintena de sus okupas se trasladaron a un bloque de Pinturas EGA, pegada a URSSA, donde ya había otras personas.