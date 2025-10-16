El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Foronda dispara sus vuelos con una oferta de 145.000 plazas en doce destinos este invierno

Eleva a seis las rutas regulares con el estreno de Madrid y Barcelona, mientras concentrará varios chárter en el puente de diciembre

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Foronda renueva su operativa con el cambio de estación. Con motivo del arranque de la campaña invernal, que en la aviación comercial va de finales ... de octubre a finales de marzo, coincidiendo con los cambios horarios, el aeropuerto reconfigura su cartel de vuelos. La oferta de plazas se incrementa hasta las 145.000, bastante más elevada en comparación con el idéntico periodo de cursos precedentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  2. 2 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  3. 3 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  4. 4 Servicios mínimos, manifestaciones, transporte público...
  5. 5

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  6. 6

    Mejora del sueño, la memoria, el sexo... Cómo tomar ashwaganda para optimizar sus efectos
  7. 7 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  8. 8

    Sanidad aclara a Euskadi que liquida mal la atención a pacientes de otras comunidades
  9. 9

    Las Hijas de la Caridad se quedan sin monjas para el centro foral de menores desprotegidos
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Foronda dispara sus vuelos con una oferta de 145.000 plazas en doce destinos este invierno

Foronda dispara sus vuelos con una oferta de 145.000 plazas en doce destinos este invierno