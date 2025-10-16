Foronda dispara sus vuelos con una oferta de 145.000 plazas en doce destinos este invierno

Foronda renueva su operativa con el cambio de estación. Con motivo del arranque de la campaña invernal, que en la aviación comercial va de finales ... de octubre a finales de marzo, coincidiendo con los cambios horarios, el aeropuerto reconfigura su cartel de vuelos. La oferta de plazas se incrementa hasta las 145.000, bastante más elevada en comparación con el idéntico periodo de cursos precedentes.

Ello obedece fundamentalmente al estreno de los enlaces a Madrid y Barcelona que partirán el próximo 6 de noviembre. Los billetes que ha puesto a la venta Volotea, aerolínea que debuta en la instalación alavesa, se anuncian por importes competitivos, en algunos casos desde apenas 20 euros (sin contar el coste de la maleta y otros recargos). Competirán con los precios de otros transportes (tren, autobús) para viajar a las dos capitales.

El cartel de vuelos regulares Alicante. Lunes, viernes y sábados. Con Ryanair.

Sevilla. Lunes, viernes y domingos. Con Ryanair.

Charleroi. Viernes, domingos y algún sábado. Con Ryanair.

Bérgamo. Lunes, viernes y algún jueves. Con Ryanair.

Madrid. Lunes, jueves, viernes, domingos y algún miércoles. Con Volotea.

Barcelona. Lunes, jueves, viernes, domingos y algún miércoles. Con Volotea.

Estos nuevos enlaces se operarán cuatro veces por semana cada uno, los lunes, jueves, viernes y domingos. La 'low cost' fundada por los creadores de Vueling resultó la adjudicataria por 5,3 millones de euros del concurso público impulsado por el ente interinstitucional VIA para unir Foronda con las dos grandes urbes españolas. Desde la firma ya anunciaron que desplegarán una oferta de 100.000 asientos al año en Vitoria con la previsión de cubrir «al menos el 80%».

Estas nuevas rutas a Barajas y El Prat son una reclamación del empresariado alavés. Por ahora, la mayoría de salidas están programadas por la tarde salvo un vuelo más temprano el lunes a Madrid. A partir de abril, la compañía –presente en los tres aeropuertos vascos– operará los miércoles en lugar de los jueves. Y no descarta sumar algún nuevo enlace.

Chárter Egipto: 24 de noviembre.

Marrakech: 24 de octubre y 20 de febrero.

Estambul: 4 de diciembre.

Bratislava: 5 de diciembre.

Viena: 5 de diciembre.

Verona: 5 de diciembre.

Venecia: 5 de diciembre.

Esta es la gran novedad en un cartel que en lo que a vuelos regulares respecta se completa con cuatro de Ryanair. En la temporada invernal se mantienen Alicante (lunes, viernes y sábados), Sevilla (lunes, viernes y domingos), Milán (viernes y domingos) y Charleroi (viernes y domingos). En algunos días de la semana sueltos habrá también frecuencias adicionales.

Recorte de plazas

Esta oferta se ha visto afectada por los recortes aplicados por la compañía irlandesa en su particular 'guerra' con Aena a cuenta de las tasas aeroportuarias. En Vitoria, esto se ha traducido en la supresión de 2.000 plazas en las conexiones de invierno en Foronda, si bien no ha supuesto la eliminación de destinos, como sí ha ocurrido en otros aeropuertos. Una decisión que llegó el pasado verano, apenas un mes después de que la aerolínea sellara el contrato con las instituciones alavesas para continuar volando en Foronda hasta 2028.

Eso sí, en el caso del abanico de vuelos de la compañía de Michael O'Leary, las rutas a Málaga y Mallorca, que sí funcionan en verano, no se han incorporado al panel invernal. De cara a la campaña estival, la firma ha avanzado un nuevo recorte de asientos, aunque por ahora sin concretar si impactará en Foronda.

Semana Santa Egipto: 4 de abril.

Ljubljana: 4 de abril.

El cálculo de la cifra de asientos para este invierno se realiza sobre el supuesto de la ocupación total de las 189 plazas que marcan la capacidad estándar de las aeronaves más utilizadas por las compañías. A modo de ejemplo, los Boeing 737-800 de Ryanair pueden desplazar ese máximo de viajeros en cada vuelo. Volotea emplea una flota de Airbus A319 y A320 (se prevé emplear en mayor medida el segundo) con entre 124 y 180 pasajeros. La oferta de 145.000 asientos sí es inferior a los 220.000 a la temporada de verano que está a punto de acabar en el aeropuerto vitoriano. Eso sí, está por encima de anteriores campañas de frío. Así, Foronda despliega una operativa de invierno compuesta por más de una docena de destinos, seis fijos y el resto chárter.

Buena parte de los vuelos extraordinarios, de momento con unas 1.800 plazas, se concentrarán en diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Habrá un enlace a Estambul en la jornada del 4; otros a Bratislava –capital de Eslovaquia– y a Viena saldrán el 5. Se suman Verona (la ciudad de Romeo y Julieta) y Venecia, en Italia, con salida también en la jornada del 5.

Los billetes están a la venta en agencias de viaje dentro de paquetes vacacionales que incluyen el alojamiento, los traslados y otros servicios. De forma previa partirán distintos chárter a Marrakech (24 de octubre) y Egipto (24 de noviembre). Mientras, ya se han programado los primeros vuelos especiales para la Semana Santa con Egipto y la capital eslovena de Ljubljana el 4 de abril.

«Hay demanda»

Los chárter son enlaces que se suelen ir ampliando a medida que pasan los meses, dado que siempre cuentan con una gran acogida por parte de los usuarios tanto alaveses como de provincias de alrededor. «Este año el puente de diciembre es más corto y está costando un poco más vender. Pero hay demanda», transmite Eneko Ibarnia, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Álava y responsable de Viajes Samarkanda.

Respecto a las rutas regulares, las de Madrid y Barcelona están «más enfocadas a los negocios, pero creemos que tendrán demanda». Con todo, el próximo hito que se marca la infraestructura alavesa es alcanzar el medio millón de pasajeros anuales. De momento las estadísticas han ido al alza en los últimos meses. La terminal vitoriana superó los 225.000 al cierre de septiembre.