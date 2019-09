Fofito y su hija Mónica despiertan la nostalgia de los vitorianos No faltaron clásicos como 'Don Pepito', 'Susanita' o 'La gallina Turuleca'. El homenaje a 'Los payasos de la tele' de Alfonso Aragón saca a bailar a grandes y pequeños en la plaza de los Fueros en el marco del FesTVal Txiki JUDITH ROMERO Sábado, 7 septiembre 2019, 15:38

Los padres han disfrutado más que sus hijos y han vivido todo un viaje al pasado. Alfonso Aragón 'Fofito' ha capitaneado un homenaje a la compañía 'Los payasos de la tele' que ha animado a niños, padres y abuelos por igual en la vitoriana plaza de los Fueros. La cita formaba parte del FesTVal Txiki y ha causado una gran expectación entre las familias alavesas, que han aprovechado la ocasión para que sus hijos conozcan cómo era eso de divertirse antes de la existencia de internet.

«¿Cómo están ustedes?», ha comenzado Fofito acompañada de su hija Mónica, miembro la tercera generación de payasos de su familia. La nostalgia y las notas musicales de canciones como 'Don Pepito', 'Susanita' o 'La gallina Turuleca' han hecho el resto. Aitatxus como Kike Arriba relataban a las nuevas generaciones sus recuerdos de la infancia mientras los bebés formaban improvisados corros de la patata. «Ya les vi en Vitoria en alguna ocasión cuando era un crío y a a mi hija Anne también le gustan, los hemos visto juntos en YouTube», confesaba Arriba.

Fofito y Mónica han encadenado éxitos infantiles musicales sobre el escenario, pero también ha habido tiempo para el humor y los trucos circenses. Fofito ha hecho reír a los niños alaveses con su increíble «triple salto mortal», consistente en bajarse de una silla sin hacerse daño. Al fin y al cabo, el hijo de Fofó viste ya 70 años a sus espaldas. Los padres también han tenido que ponerse manos a la obra para hacer pasar una mañana inolvidable a los peques antes de la vuelta al cole, y aitas como Charlie, Jose Antonio, Héctor, Nacho e Iñigo han ayudado al dúo a completar un truco con una cuerda mágica.

Recuerdos

Amaia González es una de esas amatxus para las que 'Los payasos de la tele' guardan un significado especial. «Me encantaban y una vez me disfracé de Gaby en Carnaval, todos los de la carroza eramos algún payaso», sonreía. El pequeño Irai, de 19 meses, ya conocía la gallina Turuleca antes del recital. «Los dibujos de ahora no son tan chulos, es una pena que no vean cosas como esta o 'La Abeja Maya'«, valoraba su madre.

Tal y como han demostrado los coros y palmas que sacaron a bailar a los presentes de la plaza Fueros, las letras de Gaby, Fofó y Miliki siguen muy vivas, también entre los nacidos después de 2010. «Se las he inculcado a mi hijo, Asier ha aprendido las tablas de multiplicar con Miliki», explicaba su ama Elena Aparicio. «Ahora escuchan más cosas como los CantaJuegos o Pirritx eta Porrotx, pero estas canciones también les gustan. Con cantar y bailar Aiala es feliz» , celebraba su aita Eduardo Aldabe mientras la pequeña de 4 años bailaba al son de 'Dale Ramón', a ver si metes gol.