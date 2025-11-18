El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unas patinadoras inauguraron el pasado año la pista de hielo en La Florida Jesús Andrade

La Florida se prepara ya para la instalación el 1 de diciembre de la pista de hielo

El Ayuntamiento llega a un acuerdo con una empresa para que la ciudad vuelva a contar con una de las atracciones «más apreciadas» de la Navidad vitoriana

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

A la tercera la vencida. Después de que el concurso para la instalación de la popular pista de hielo navideña quedara desierto dos veces, el departamento de Deportes que dirige la socialista Ana López de Uralde, acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con una empresa mediante procedimiento negociado que permitirá a la ciudad contar con uno de los divertimentos «más apreciados» de la Navidad vitoriana. Los amantes de este deporte de invierno podrán por tanto hacer sus pinitos sobre las cuchillas de nuevo durante casi cuatro semanas. Está previsto que la instalación de la pista y del tobogán comience a partir del 1 de diciembre en La Florida, según ha adelantado López de Uralde a preguntas del concejal del PP Aitor González.

«Le garantizo que habrá pista de hielo», ha señalado la edil socialista. «En cuanto ve que un servicio tan apreciado corre peligro, este equipo de gobierno se pone en marcha para solucionarlo», ha señalado. Aunque no ha dado más detalles del acuerdo alcanzado con la empresa, la página web del Ayuntamiento de Vitoria recoge que la cancha y el tobogán se podrán utilizar entre los días 12 de diciembre y 6 de enero, en horario partido. La pista tendrá forma circular, ocupará una superficie de más de 700 metros cuadrados alrededor del kiosko y contará con zona infantil o de aprendizaje. La rampa helada por su parte tendrá una longitud de más de 30 metros.

Otros años esta atracción ha ocupado la plaza de la Virgen Blanca, reservada en esta ocasión para albergar la que será la gran novedad del de atracciones navideñas de este año: la noria de 30 metros. Como ya adelantó EL CORREO, dispondrá de 24 cabinas climatizadas con capacidad para 6 personas cada una de ellas. Estará adaptada a silla de ruedas y contará con una vistosa iluminación led. Junto a la noria habrá un carrusel clásico inspirado en los tiovivos tradicionales.

Y también con el apoyo del comercio de la ciudad, la plaza del Arca acogerá este año el 'Ascensor Mágico' de la Navidad, una atracción inmersiva. Se trata de un ascensor virtual que 'subirá' al público a unos 40 metros de altura para sobrevolar la ciudad desde una perspectiva única en un viaje que termina en la casa de los Reyes Magos.

