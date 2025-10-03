El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo centro de atención diurna de Zaramaga. E. C.

Fin de las obras del centro de atención diurna de Zaramaga

El nuevo LAR tendrá capacidad para 60 personas en turnos de mañana y tarde

B. Mallo

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:48

Comenta

La puesta en marcha del nuevo centro municipal de atención diurna (LAR) de Zaramaga ha dado un nuevo paso adelante después de que hayan finalizado ... las obras de acondicionamiento del espacio que ocupará este servicio. Eso sí, para su entrada en funcionamiento y poder ofrecer atención hasta a 60 personas mayores al día, el Ayuntamiento de Vitoria todavía tiene que proceder al equipamiento de su interior con el nuevo mobiliario.

