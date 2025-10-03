Fin de las obras del centro de atención diurna de Zaramaga

La puesta en marcha del nuevo centro municipal de atención diurna (LAR) de Zaramaga ha dado un nuevo paso adelante después de que hayan finalizado ... las obras de acondicionamiento del espacio que ocupará este servicio. Eso sí, para su entrada en funcionamiento y poder ofrecer atención hasta a 60 personas mayores al día, el Ayuntamiento de Vitoria todavía tiene que proceder al equipamiento de su interior con el nuevo mobiliario.

Este nuevo centro de día se encuentra ubicado en un local en la calle Diego de Rojas que tiene una superficie de 700 metros cuadrados y acumulaba más de dos décadas sin uso. El coste de las obras, que se ha extendido a lo largo de los últimos ocho meses, ha sido de 1,3 millones de euros y se enmarca dentro del plan de regeneración del barrio de Zaramaga, que cuenta con ayudas económicas europeas.

Este nuevo servicio para mayores tendrá capacidad para treinta personas en el turno de mañana y otras tantas en el de tarde. Las 60 comerán en el centro y, además, tiene capacidad para otras 28 que no sean usuarias del centro. Cuenta también con dos salas multiusos, una para actividades de estimulación física, un salón de descanso, enfermería, despachos de atención, tres baños geriátricos, aseos, vestuarios y zonas de almacén.

En estos momentos, Vitoria cuenta con cinco de estos equipamientos abiertos de lunes a viernes y un sexto para fines de semana y respiro. Son los de Beato Tomás de Zumárraga (23 plazas), Blas de Otero (40), San Prudencio (40), San Prudencio (operativo los fines de semana con 10 plazas, Santa María de Olárizu (30) y Renacimiento (40).