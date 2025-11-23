El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo de Oraá, Adriana Cob, Carlos Villar, Joaquín Bohórquez, Eder Mena y Raúl Pérez.

Pablo de Oraá, Adriana Cob, Carlos Villar, Joaquín Bohórquez, Eder Mena y Raúl Pérez.

Un filantrópico cuarto de siglo

Astrolibros gana el XXV premio Dato Solidario de Álava, del que fueron finalistas la Fundación Valle Salado, Indus3d y Raúl Pérez

Joseba Fiestras

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

En un momento en el que la rentabilidad suele acaparar los focos, hay empresas que eligen mirar más lejos y dejar huella donde realmente importa. El XXV Premio Dato Solidario de Álava celebra precisamente a quienes transforman su éxito en impacto social, reconociendo las campañas y proyectos que han conseguido cambiar realidades, inspirar a la comunidad y demostrar que el beneficio más valioso es el que se comparte. Por sus actividades con las personas mayores de la Residencia Albertia, creando un club de lectura en el que los residentes acuden a la librería y les leen cuentos e historias, Astrolibros se alzó con el galardón. Carlos Villar y Joaquín Bohórquez agradecieron la cálida ovación que les dedicaron asistentes como Augusto Borderas y Álvaro Martínez, presidente de honor y director, respectivamente, de Dato Económico; las concejalas de Espacio Público, Beatriz Artolazabal; Cultura, Sonia Díaz de Corcuera; y Promoción Económica, María Nanclares; el presidente de la Cámara de Álava, Gregorio Rojo; el director de Kutxabank Álava, Axier Urresti; el responsable de Michelin Vitoria, David Udakiola; el presidente de SEA Empresas Alavesas, Juan Antonio Sánchez Corchero; el director en el País Vasco de Quirónsalud, Manu Díaz de Corcuera; el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal; Alfonso Segovia, de BK Consulting; el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, o el director de San Martín Comunicación Gráfica, Carlos Pomares.

Además de la empresa ganadora, Fundación Valle Salado de Añana, Indus3d y Raúl Pérez resultaron finalistas. El director gerente del Valle Salado, Pablo de Oraá; Adriana Cob, CMO de Indus3d; y el propio Pérez agradecieron los diplomas. Además, Eroski destacó porque el jurado decidió nombrarla ganadora del siglo por sus múltiples proyectos continuos en áreas de solidaridad, nuevas tecnologías, respeto al medio ambiente, etc. Eder Mena recogía el tributo. La guinda la puso el momento más emotivo de la noche. La alcaldesa, Maider Etxebarria, entregó un reconocimiento a Gonzalo Antón, responsable del Zaldiaran, restaurante anfitrión. Y es que parte del éxito de la convocatoria es su espléndido escenario.

