El FesTVal distingue a Ana María Bordas con el último Premio Joan Ramón Mainat 2025

Es la actual directora de Producción de Contenidos de RTVE

Sara López de Pariza

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:41

Ana María Bordas (Barcelona, 1959), actual directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha logrado el último Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal «por encarnar una carrera profesional impecable, marcada por el liderazgo, la innovación, el servicio público y su relevancia internacional». Se suma así a los reconocimientos a Klaudio Landa, Risto Mejide y Vicente Vallés.

Desde el FesTVal se reconoce «no solo sus logros y su trayectoria, sino también el impacto profundo que ha tenido en la proyección de la televisión pública española». Además, fue la primera mujer en dirigir RNE en Cataluña, evidenciando su capacidad de liderazgo y su papel rompedor como mujer en altos cargos dentro de la radiotelevisión pública.

En la actualidad, Bordas es directora de Produccion de Contenidos de RTVE, donde supervisa las áreas de entretenimiento, magacines diarios, sociedad y cultura, programación infantil y juvenil y nuevos formatos. Un puesto que compaginará durante los dos próximos años con el de presidenta del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión, un cargo que supone supervisar, aprobar y tomar decisiones clave sobre la organización y desarrollo del certamen musical más relevante de Europa. En este ámbito, Bordas ha sido jefa de la delegación española de Eurovisión desde 2017 y es miembro del grupo directivo de Eurovisión Junior desde 2021. Fue, además, la productora ejecutiva de la última edición de Euovisión Junior celebrada en Madrid en 2024.

Bordas cuenta con una amplia trayectoria en RTVE donde ingresó en 1984. Desde entonces ha sido editora de noticias, jefa de informativos y corresponsal de RNE en Washington, además de ocupar diversos cargos directivos en RNE y TVE durante más de 20 años como directora de La 2, directora de Programación y directora del Centro de Producción de Cataluña.

