«El festival de lo fantástico es una forma diferente de crear cultura»

Tartalo, el Festival Internacional de lo Fantástico en las Artes, que cuenta con la colaboración de EL CORREO, vuelve a Vitoria con más actividades que ... nunca. 171 actos repartidos entre hoy y el domingo en espacios como el museo Artium, el palacio de Montehermoso o la sala Jimmy Jazz, entre otros. Raúl Montero (Vitoria, 1978), director del certamen, adelanta que en esta tercera edición la música toma protagonismo. Todo ello con el fin de acercar Tartalo a todos los públicos sin perder de vista lograr un reconocimiento internacional.

- Se ha propuesto asentarse y demostrar la capacidad de desarrollar un festival potente.

- Todo el equipo de Tartalo, constituido por la asociación Hevenday y miembros de la Facultad de Letras de la EHU/UPV, trabajamos de manera conjunta y coordinada para que aquello que el año pasado prometimos se haga realidad y que el programa siga creciendo en calidad.

- Duplica las actividades respecto a la anterior edición. ¿Dónde pone el techo de Tartalo?

- El techo nos lo irá poniendo el tiempo. Nosotros seguimos con las mismas ganas que hace tres años cuando empezamos y el tiempo nos irá situando.

- Pretendía que fuera una referencia internacional en cinco años. ¿Lo ve posible ahora que quedan dos?

- En el plano académico ya estamos alcanzando ese objetivo, casi unos años antes de lo que creíamos. Tenemos grandes nombres internacionales dentro de nuestros invitados y en la conferencia. También va a depender un poco de nuestro nivel económico, porque tener todo este tipo de actividades y ponentes extranjeros no es barato.

- Por primera vez cuentan con el patrocinio de la Diputación de Álava.

- Sí, es un cambio importante porque ha entrado con ganas de apostar por nosotros y ayudar. Eso al final marca la diferencia.

- ¿Seguirá ese vínculo?

- Ojalá. Esa es la idea.

- Ágatha Ruíz de la Prada recibirá el Premio Honorífico Tartalo 2025. ¿Por qué lo recibe?

- Porque es fantástica en todo lo que hace. No estamos inventando nada nuevo en ese sentido, ella ya es Premio Nacional de la Moda, lo cual ya habla un poco de su reconocimiento. En el plano internacional ha llevado a lo mágico dentro del diseño de moda a unos niveles que hasta hace diez y cuarenta años eran prácticamente insospechados. Nos parecía importante abordar este campo y darle una visualización que no siempre tiene.

- Los Secretos tocarán en el festival. ¿Qué relación tienen con la fantasía?

- Este año hemos querido hacer una fuerte apuesta por el mundo de la música. Tradicionalmente es complicado ligar nuestra música a un género como el fantástico. Queremos llegar al público más general. Pueden haber muchos cantantes o registros que tengan cabida en Tartalo, en el caso de Los Secretos nos interesa como desde la nada pues se crea con imaginación, creatividad y con esfuerzo pues una vida ligada a la música de grandes éxitos.

Atxaga y Yebra

- El escritor Bernardo Atxaga y el bailarín Igor Yebra volverán a estar presentes. ¿Qué significa para usted?

- Que ambos quieran estar con nosotros es un halago enorme, porque que ellos den apoyo y que con su presencia nos estén acompañando en esta travesía de Tártaro nos empuja a seguir caminando y a seguir trabajando en la misma línea.

- El enfoque de las actividades sigue dirigido a todos los públicos.

- Sí, esa era la idea también de la música. Es lo que teníamos en mente, hacer una semana cultural para todos.

Palmarés «Ágatha Ruiz de la Prada recibe el Premio Honorífico porque es fantástica en todo lo que hace»

Ilusiones «Me gustaría traer a George Lucas y a Ed Sheeran, pero claro hay cosas que a día de hoy no son viables»

- A nivel personal, ¿cuáles son las actividades a las que más ganas tiene de asistir?

- Yo estoy muy cansado, lo que tengo ganas es de que se acabe (ríe). Tengo ganas de que todo salga bien y estén todas las personas contentas. Tartalo no deja de ser un hijo que le llevamos cuidando desde hace años por lo que es muy difícil quedarse con una porque le coges cariño a todas.

- ¿Hay alguna persona con la que sueñe traer al festival?

- Claro, soñar es gratis. Me gustaría traer a George Lucas, Ed Sheeran. Pero claro, hay cosas a día de hoy que no son viables, a menos que realmente haya una apuesta total por parte de las instituciones. A día de hoy, contar con las personas que contamos es un verdadero lujo y seguimos felices con lo que tenemos.

- ¿Está ya maquinando el siguiente o se puede permitir descansar?

- Es muy difícil descansar porque el congreso que es lo primero que arranca, tenemos que preparar ya las acciones, presupuestos y previsión. Es lo que hay. Es un 'non-stop'.

- Aún así, la ilusión seguirá siendo la misma, imagino.

- Por supuesto. Además vas viendo que el apoyo de las instituciones crece, la ciudadanía cada vez lo reconoce mejor también te das cuenta de que es una apuesta diferente, es una forma diferente de crear cultura, que ha llamado la atención a artistas internacionales. Eso te hace darte cuenta de que vas en la buena dirección. En cierta medida está dando a conocer la ciudad (Vitoria) aunque desde el principio hemos dicho que nuestra vocación es también internacional. Queremos que Tartalo sea un motor de turismo, de cultura propia de la ciudad que vaya más allá de nuestras fronteras.