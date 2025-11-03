El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Raúl Montero posa con el cartel de este año. Igor Martín
Raúl Montero | Director de Tartalo

«El festival de lo fantástico es una forma diferente de crear cultura»

La tercera edición de festival Tartalo comienza hoy en diferentes escenarios de Vitoria y con más de un centenar de propuestas

Jon Casanova

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:10

Tartalo, el Festival Internacional de lo Fantástico en las Artes, que cuenta con la colaboración de EL CORREO, vuelve a Vitoria con más actividades que ... nunca. 171 actos repartidos entre hoy y el domingo en espacios como el museo Artium, el palacio de Montehermoso o la sala Jimmy Jazz, entre otros. Raúl Montero (Vitoria, 1978), director del certamen, adelanta que en esta tercera edición la música toma protagonismo. Todo ello con el fin de acercar Tartalo a todos los públicos sin perder de vista lograr un reconocimiento internacional.

