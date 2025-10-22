El Festival del Corazón regresa a Zabalgana con Soul Shakers y la Big Band José Mardones

Ramón Albertus Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

Un latido solidario impulsa el Festival del Corazón, el evento benéfico destinado a las personas con discapacidad intelectual y sus familias que celebra este sábado 25 de octubre su decimocuarta edición. Lo hace con música coral, soul, jazz, batukadas y una actuación de magia en el auditorio del centro cívico Zabalgana de Vitoria, escenario ya consolidado de esta cita.

Como anticipo de la celebración, a las 17.50 circularán por la zona varios vehículos del Araba Classic Club. Esa visita sobre ruedas servirá de bienvenida en un evento en el que las mascotas Aker (Baskonia) y Zorro Babazorro (Alavés) animarán la tarde junto a la batukada Samboka Gaittun.

La música tendrá un papel protagonista. Organizado por la asociación sociocultural José Mardones, el festival arrancará a las 18.30 horas con la coral Ausartak Abesbatza, a la que seguirán un espectáculo del mago Antxon. Las notas de góspel, jazz, funk y pop le corresponden a la agrupación Soul Shakers, y a la Big Band José Mardones, ambas dirigidas por Estibaliz Urkiza. Las entradas para este evento solidario se pueden adquirir físicamente en Etikalia (Los Herrán, 49); con venta online en la plataforma Eventbrite a 5 euros, mismo precio de la entrada que se pondrá a la venta el mismo día de la actuación.

Actuación de Vocalia

La agenda de conciertos del último trimestre del año se anima con todo tipo de recitales. Este jueves salen también a la venta las entradas para el concierto de Vocalia, que celebra este año su 25 aniversario el 22 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria. Bajo la dirección de Basilio Astulez, la agrupación ofrecerá un recorrido que contará con partituras de distintas épocas y autores. Una prueba de esa versatilidad la aportaba el vídeo que subieron hace tan solo unas semanas en redes sociales. En él se veía a sus componentes cantando en un vuelo de Bilbao a Barcelona 'Lau Teilatu', tema icónico de Itoiz. Fundado en el año 2000, Vocalia Taldea ha cosechado más de veinte premios internacionales, además de colaborar con orquestas y solistas de prestigio. Entre esas colaboraciones del grupo con diferentes instituciones se encuentra una gira de conciertos de hace seis años, de la mano de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que contó con la dirección del maestro Juanjo Mena.