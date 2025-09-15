Muere a los 41 años el artista vitoriano de género urbano Billy Boy

Ramón Albertus Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

Aitor Carreño González, más conocido artísticamente como Billy Boy (o por el alias 'la doble B'), falleció el pasado lunes en Sevilla, a los 41 años de edad. La noticia de su muerte por causas naturales ha sorprendido al entorno de la música urbana, donde el artista vitoriano llevaba varios años progresando con una creciente comunidad de seguidores. La despedida tuvo lugar en el Tanatorio Albia de Vitoria, donde familiares y amigos le rindieron homenaje.

Billy Boy era una figura en ascenso dentro del circuito musical, con cerca de 300.000 seguidores en redes sociales y un calendario cada vez más nutrido de actuaciones en directo. Su propuesta, que combinaba géneros como el R&B, el reggaeton o la bachata, le había permitido conectar con públicos diversos y situarse como un referente emergente. Esa trayectoria ha quedado abruptamente interrumpida con su prematura muerte.

El fallecimiento se produjo apenas unos días después de que el artista publicara en su canal de YouTube el videoclip de 'Modela', su último trabajo. El tema formaba parte de un proceso creativo en el que estaba volcado desde 2021, año en el que comenzó a lanzar sus primeras canciones y a dar forma al que iba a ser su primer álbum de estudio, titulado 'Caos'.

En su trayectoria destacan varias colaboraciones con figuras conocidas del panorama musical español. Entre ellas sobresalen 'El Mambo' o 'Divas', junto a Kiko Rivera; 'Se prende en fuego', con Víctor Magán; y 'Leyend', registrada junto a Kronno Zomber y Punyaso. Una de sus señas de identidad más reconocibles a nivel de estilo era el uso de una máscara en sus apariciones públicas.