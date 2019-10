Facua quiere que URA explique las causas del vertido de agosto en el río Baias El vertido se produjo en agosto. / ZADORRA BIZIRIK Se tomaron muestras pero se desconoce el resultado. Es preciso que se «garantice la conservación del río» MARTA PECIÑA Miércoles, 16 octubre 2019, 02:42

La organización de consumidores Facua pidió ayer explicaciones a la Agencia Vasca del Agua, URA, acerca de un vertido detectado en el río Baias en el mes de agosto a la altura de Pobes. Fue Zadorra Bizirik quien denunció el vertido y varias entidades se hicieron eco de los hechos. URA tomó muestras del agua, que presentaba un aspecto «turbio y un olor nauseabundo de tipo fecal». Desde agosto, URA está investigando la causa, pero Facua ha reclamado que «aporte las explicaciones pertinentes y garantice la protección y conservación de este río».

La organización de consumidores ha reclamado información acerca del origen del vertido y de las acciones que piensa emprender URA para garantizar el buen estado de las aguas del cauce «ya que este derrame podría afectar tanto a la calidad de sus aguas como a la flora y fauna próxima».

Zadorra Bizirik confirmó ayer que «todavía no tenemos respuesta» pese a que «hay tres puntos de vertido en esa zona, pero uno de los colectores, no tiene expediente, así que no sabemos si está autorizado o no a verter». A su entender, se trata de aguas fecales que llegan al cauce desde la localidad, dado el olor que desprenden. Facua por su parte respaldó la denuncia del colectivo, y con su llamada de atención de ayer, procuran dar visibilidad a un vertido del que todavía no hay informe pese a los dos meses transcurridos.