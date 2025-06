Expectación ante la subasta de un solar para pisos libres en Salburua por 3,1 millones de euros

Rosa Cancho Jueves, 5 de junio 2025, 00:19 Comenta Compartir

. Dicen los urbanistas locales que algunas situaciones que viven ahora en Vitoria les recuerdan a la década de los 90. Entoces la falta de suelo para construir vivienda nueva hacía que las subastas de solares se convirtieran en acontecimientos y se pagaba tanto por esos metros cuadrados que la repercusión sobre el precio final de los pisos era muy elevada. Ahora, el panorama es otro. Terreno para casas nuevas hay en Salburua, Zabalgana o Goikolarra, pero el Plan General de 2003 aún vigente da prioridad a las edificaciones protegidas y tasadas y en consecuencia la sociedad urbanística Ensanche 21 reserva muy pocos terrenos a promociones de vivienda libre. Y según los promotores, este es un producto con «alta demanda» entre las clases medias que no cumplen los requisitos para acceder a pisos de precios limitados.

En su contexto 7,1 millones de euros pagó Adania por un solar en Salburua donde levantará 144 viviendas a precio tasado.

Destina el dinero a políticas de vivienda Ensanche 21 gestiona el suelo de propiedad municipal, lo que significa que también se encarga de las compra-ventas. El dinero obtenido sólo se puede emplear en el mismo fin.

800 licencias de construcción de vivienda al año ha dado el Ayuntamiento desde 2021 y los datos apuntas a que la cifra subirá en las próximas fechas si antes no hay una subida generalizada de los tipos hipotecarios,

70% de protegida frente a un 30% libre Esta proporción no convence a los constructores, que aseguran que es insuficiente para satisfacer la demanda de una clase media que excluida de las promociones de vivienda de precio público o limitado.

20% más ofreció Adania en la última puja por el solar que antes ocupaban las barracas de Salburua.

En este contexto, no es de extrañar la expectación que generan de nuevo en el mundillo inmobiliario algunas de las últimas subastas de suelo. Ensanche 21 enajena hoy la parcela residencial S13-RCL-23 de Larrein (Salburua), un rectángulo de algo menos de 1.000 metros cuadrados y una edificabilidad cuatro veces mayor en la que se pueden construir un máximo de 45 viviendas libres. El precio de salida es de 2.750.000 euros sin IVA. Así que si se le suma el 21%, los licitadores interesados deberán ofertar más de 3,1 millones de euros al Ayuntamiento de Vitoria.

El plazo de presentación de ofertas concluyó el 22 de mayo y estos días se han abierto los primeros sobres. Hay cuatro empresarios interesados. Y podrían ser más, destacan fuentes del sector, si no fuera por una de las condiciones que pone Ensanche a esta compraventa: en apenas tres meses y medio, el promotor que se adjudique la parcela deberá haber ingresado en las cuentas de la sociedad pública urbanística el 45% de la cantidad por la que haya pujado. Es decir, en el caso más conservador, cerca de 1,5 millones de euros.

El precio que se pagará por este 'queso' en uno de los sectores de moda de la capital alavesa se sabrá la semana que viene. Se da la circunstancia de que el 13 de junio concluye también plazo de presentación de ofertas de otra parcela municipal, esta vez en Borinbizkarra (Zabalgana). La agencia urbanística enajena un solar de 1.440 metros cuadrados donde podrán levantarse un máximo de 41 viviendas tasadas. El precio de salida, esto es la mínima cantidad que han de pagar por el terreno los promotores interesados, es de 1.750.000 euros sin IVA. Una valoración sensiblemente interior a la realizada con la pieza de viviendas libres.

Ensache 21, que destina el dinero obtenido con la venta de solares a políticas municipales de vivienda, obtuvo en abril 7.150.000 euros con IVA por la venta a la empresa Adania de un solar ubicado entre las calles Avenida de Varsovia con Praga y el Bulevar de Salburua, muy cerca del Parque del Este, donde se ubica el recinto ferial durante las fiestas del barrio. El precio de salida de esta enajenación de terrenos era de 5,6 millones de euros y la promotora ofreció un 20% más. Levantará 144 viviendas tasadas y 197 plazas de garaje.

Buen momento

Todo este movimiento de compraventa confirma el buen momento que vive de nuevo la construcción en la capital alavesa. Desde 2021 se ha dado luz verde a la edificación de nada menos que 3.698 viviendas de nuevo cuño, a una media de 800 al año. La proporción es de 70 viviendas protegidas o tasadas por 30 libres, algo con lo que la patronal de la construcción Uneca es crítica. Primero porque dice que las promociones tasadas son un producto que «se ha quedado en tierra de nadie», con precios que están «fuera de mercado»,a veces por encima de las libres, «pero con las mismas limitaciones de la VPO». Segundo, porque piden subir los módulos de los pisos protegidos.

Y tercero, porque no logran cubir la elevada demanda de vivienda libre que aseguran tener contabilizada en Vitoria debido a que no tienen suelo para ello. La propiedad de algunos solares, sostienen, está tan atomizada, es decir en manos de tantos particulares «que introducen incertidumbre en los desarrollos». Y como no disponen de suelo, no se levanta vivienda al ritmo de la demanda. Además, en su opinión, en nuevo Plan General no deja espacio para 21.000 nuevas viviendas si no para 15.000 de tamaño medio.