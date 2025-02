Un exentrenador del Araski, condenado a pagar 5.000 euros por robar material deportivo

Caso cerrado. Hace justo un año, este periódico destapó la oleada de robos de material deportivo en el polideportivo de Mendizorroza, lugar de entrenamientos y de juego del Araski, representante alavés en la Liga Femenina de baloncesto. Las pesquisas de la Unidad de Investigación de ... la Policía Local de Vitoria llevaron hasta un miembro del cuerpo técnico de este club. Tras destaparse su implicación fue cesado, al tiempo que quedó a expensas de un proceso judicial por un «delito continuado de hurto».

Según ha sabido este periódico, su imputación penal en los tribunales ya se ha finiquitado. Este antiguo entrenador ayudante tuvo una vista definitiva en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria a finales de diciembre. En ella, reconoció haberse llevado entre el 2 de enero de 2023 y el 15 de noviembre de ese mismo año decenas de objetos deportivos. Vendió la práctica totalidad en Wallapop.

«Primero bajaba a la sala donde se almacenaban estos productos, y a la que se accedía con una llave que él poseía. Sacaba fotos a los objetos, los colgaba en su perfil y los hurtaba cuando le salía un comprador», enumeran medios policiales.

Aún por decidir Cerrada la vía penal, el Ayuntamiento estudia vetar su entrada a instalaciones deportivos

La lista elaborada por la Fiscalía de Álava incluía una decena de mancuernas, tres bicicletas de niño, un par de redes de portería, una veintena de sillas y bandas elásticas, entre otros muchos artículos. En total, la factura elaborada por el Ayuntamiento de Vitoria, propietario legal de lo robado, ascendió a 5.043 euros. Se exponía además a un máximo de dieciocho meses en prisión.

Gracias a las conversaciones entre su abogado y el ministerio público, acudieron a este juicio con un preacuerdo. Durante una breve vista oral, este exentrenador ayudante –el Araski le despidió a los pocos días de hacerse pública su imputación– admitió su autoría en la oleada de robos en el conocido pabellón. Antes del juicio consignó los 5.043 euros, que serán para el Ayuntamiento de Vitoria. También presentó certificados médicos de su «adicción patológica al juego», de la que se encuentra en tratamiento.

No reincidir hasta diciembre de 2026

Al carecer de antecedentes penales en la fecha de los hechos y abonar la responsabilidad civil, la titular del Juzgado decretó una sentencia de conformidad en la que le impuso una pena simbólica; cuatro meses de prisión. No entrará en la cárcel siempre que no vuelva a cometer otro delito durante los dos próximos años. Esto es, hasta diciembre de 2026. El fallo no puede recurrirse.

Sin embargo, continúa abierta la vía administrativa. Una vez recibida la sentencia, el Departamento municipal de Deportes –dirigido por la socialista Ana López de Uralde– «está valorando qué sanción aplicarle, en base a la gravedad de la infracción cometida, y en función al reglamento». ¿La razón? Que este exentrenador «infringió el reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales».