Sebastián Yatra se toma un 'selfie' en la alfombra naranja.

Sebastián Yatra se toma un 'selfie' en la alfombra naranja. Rafa Gutiérrez.

Eva González, Malú y Sebastián Yatra animan la primera alfombra naranja

La presentadadora y los cuatro 'coaches' han desfilado por el exterior del Palacio Europa para presentar la nueva temporada de 'La Voz'

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:24

«Es guapísima», «¡Qué pelazo!», «Ha sido súper simpático»... Los primeros piropos en la alfombra naranja del FesTVal no se han hecho esperar y se ... los han llevado la presentadora y los cuatro 'coaches' de 'La Voz'. Eva González, Sebastián Yatra, Pablo López, Mika y Malú han llegado este lunes a Vitoria para presentar la nueva edición de un concurso musical que cumple 12 años.

