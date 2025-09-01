Eva González, Malú y Sebastián Yatra animan la primera alfombra naranja

«Es guapísima», «¡Qué pelazo!», «Ha sido súper simpático»... Los primeros piropos en la alfombra naranja del FesTVal no se han hecho esperar y se ... los han llevado la presentadora y los cuatro 'coaches' de 'La Voz'. Eva González, Sebastián Yatra, Pablo López, Mika y Malú han llegado este lunes a Vitoria para presentar la nueva edición de un concurso musical que cumple 12 años.

Los protagonistas de 'La Voz' han estrenado el corredor que se ha montado en el exterior del Palacio Europa y que hasta el sábado recibirá a cientos de rostros conocidos. Lo han hecho, eso sí, con casi media hora de retraso; lo que ha impacientado a las decenas de fans que se agolpaban en la Avenida de Gasteiz. Pablo López ha sido el primero en llegar y entrar al Europa, sin pararse con la prensa. Eva González y Sebastián Yatra se han dejado querer y no han escatimado en 'selfies' con el público, al igual que Malú y Mika. Tanto se estaban entregando a los fans que el cantante ha tenido que agarrar a su compañera y llevársela en volandas para que posara delante de los fotógrafos.

La presentación ante los medios ha comenzado con sorpresa, y es que el director del FesTVal, Joseba Fiestras, anunciaba que se iba a salir del guion. Lo hacía con un buen propósito, y era entregar a Eva González el premio Joan Ramón Mainat que se le concedió en 2020 y que no se le pudo dar en persona debido a la pandemia. «Es un honor verme incluida en el grupo de grandes profesionales que cuentan con este galardón», agradecía emocionada la presentadora.

Eva González recibe el premio Joan Ramón Mainat de la mano de Joseba Fiestras.

'La Voz' 2025 llega con importantes novedades, tal y como han revelado Eva González y los propios 'coaches'. Por primera vez habrá una opción de 'megabloqueo', un 'botón del arrepentimiento' y el formato 'Llego y canto', en el que aspirantes descartados aparecen engañados en el plató acompañados de un familiar para recibir una segunda oportunidad.

«Va a ser una temporada para el recuerdo, muy muy bonita. Con audiciones chulísimas», ha avanzado Eva González, que ha definido el programa como un Ferrari. «Yo sé conducir un Seat Panda, pero un Ferrari no lo sé...», ha confesado entre risas. «Al final somos todos como niños, que estamos jugando y haciendo lo que nos divierte», ha compartido el cantante colombiano Sebastián Yatra sobre su papel como 'coach'. «Yo voy a ganar 'La Voz' este año», ha añadido.

Otra de las novedades para esta nueva temporada es la figura de los asesores de los 'coaches', artistas que colaborarán con ellos durante el día a día con los nuevos talentos. Joaquina será asesora de Malú, Chiara Oliver acompañará a Pablo López, Carla Morrison colaborará con Mika y María Becerra estará al lado de Sebastián Yatra.