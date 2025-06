Euskera por encima de todo

'Etengabe'. Con este lema (constantemente, en castellano) celebran las ikastolas el Araba Euskaraz este domingo en Vitoria. Un clamor por la lengua vasca ... y una fiesta sin parangón que se impone a la huelga de jardineros. A falta de las campas de Olárizu buen papel hacen el parque del Prado, la ikastola Armentia y Mendizorroza para celebrar el avance del idioma –el 85% de los jóvenes alaveses lo conocen– y pedir que se siga extendiendo más allá del ámbito educativo.

La fiesta, que este año destina la recaudación a la ikastola Bastida, reúne a cientos de jóvenes repartidos entre los tres espacios reservados para el evento. Desde primera hora, el entusiasmo era más que visible. Así lo mostraban unas jovencísimas Nuria Baños, Maider Minguillo, Mireia de Lacalle, Jare Murga, Aintzane Manterola y Uxue Ortiz. Venidas desde Aiaraldea hasta la capital alavesa, esperaban a los conciertos jugando y hablando íntegramente en euskera. Ortiz hacía de portavoz del grupo, que ya celebraba que el año que viene la fiesta se trasladará a Amurrio. Volverá a la comarca tras un lustro de fiesta en la capital alavesa y lo hará a la ikastola Aresketa, en cuyas aulas ha estudiado buena parte de la cuadrilla.

«Nos hace mucha ilusión, será como jugar en casa», apuntaba. Como ella, muchas de sus amigas son habituales a la cita y acuden año tras año. «El Araba Euskaraz es mucha emoción. Es algo que esperas durante mucho tiempo con ganas de que llegue. Yo llevo viniendo desde pequeña con mis aitas y poder venir con mis amigas ahora es ir viendo como poco a poco vas avanzando en la vida», relata la joven.

Aunque algunos, como el vizcaíno Iker Peña, sí lamentaban no celebrar en las campas de Olárizu – «estaba todo más concentrado»–, también los había que no tenían problema. En el primer bando imperaban padres como Unai Fernández que opinaban que «había más espacio y más actividades» en la ubicación tradicional que en este recinto «algo separado» y repartido en tres puntos distintos. Entre los segundos, Lucía Causape apuntaba que después del viaje desde Oion no ponían reparos a las matas asilvestradas porque «la fiesta sigue igual».

Realidades sociolingüísticas

Jóvenes y mayores coincidieron con los mensajes institucionales sobre la necesidad de extender el uso social del euskera más allá de las aulas. Cada uno, desde su propia realidad sociolingüística. Para las jóvenes de Aiaraldea, lo más llamativo es «la diferencia entre Bilbao y Vitoria». «Allí oyes gente hablando en euskera y aquí esto casi ni pasa», relataba Ortiz. En Rioja Alavesa, la situación está en los propios núcleos. «Es que me da pena, porque vas por la calle y no puedes hablar euskera porque la gente no lo entiende. Poder hablarlo un día como hoy está genial», resumía Causape.

Incluso entre los más mayores las opiniones son distintas. En la pareja de Unai Fernández y Leixuri Álvarez los pareceres no son iguales. Mientras vigilan a los pequeños Sugoi y Ainize, el padre de los pequeños –que ha pasado de darlo todo en los conciertos hace unos años a buscar los hinchables– sí opina que ha habido un avance en los últimos años. «Ahora los niños hablan más euskera y se oye más en la calle. En parte porque los padres nos hemo hecho mayores y ya aprendimos euskera en su día, de modo que los adultos lo hablamos más», señalaba.

Sin embargo, la madre no coincidía y contraponía la diversidad de orígenes de los vitorianos, con muchos vecinos procedentes de otros puntos donde no se habla euskera. «En clase la mayoría de los padres no son vascos, son de otros sitios de España o de otros países», algo que hace que muchos de los progenitores «no hablen euskera con los niños». «Entonces, a mí me parece que el euskera, últimamente, ha vuelto más a los centros educativos». Algo, que por otra parte, muchas veces no es sencillo. La propia familia admitía que con los pequeños se entremezcla el euskera y la lengua de Cervantes, pero que con los abuelos –oriundos de otras regiones de España– «hablamos en castellano». «Si estás con toda la familia, es el idioma con el que nos entendemos todos», subrayó.