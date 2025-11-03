El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos mujeres caminan bajo la lluvia en Vitoria. Jesús Andrade

Euskalmet activará este miércoles el aviso amarillo por rachas de viento de 100 kilómetros por hora

La Agencia Vasca de Meteorología pronostica una semana con tiempo cambiante en Euskadi

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:41

Euskadi vivirá un miércoles muy ventoso. Euskalmet ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de componente sur que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas. También es probable que se produzcan algunas lluvias que se prolonguen hasta el jueves.

Ya el martes se activará una alerta por riesgo de incendios forestales debido a la intensidad «del viento de componente sur». Ya el miércoles, la Agencia Vasca de Meteorología espera que las rachas de viento sur-sureste superen los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, «especialmente en zonas de montaña del este». «En zonas no expuestas pueden rondas los 80 kilómetros por hora y los 60 en el resto», indica.

También habrá un aviso amarillo activo por las alturas de las olas, por encima de los dos metros, y su impacto en la costa, tanto de madrugada como por la tarde.

Euskalmet prevé un una primera semana de noviembre con temperaturas cálidas en Vitoria durante el día (este martes pueden llegar a los 19 grados), que no bajarán de los 15 hasta el jueves, cuando se mantendrán entre 5 y 13 grados.

