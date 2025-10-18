El Europa tendrá una alarma visual y auditiva para una mayor inclusión

La Junta de Gobierno Local ya ha adjudicado las obras para la instalación de un nuevo sistema de alarma en el Palacio Europa con avisos ... por megafonía, señales visuales y por voz. Este proyecto tiene como objetivo «mejorar la inclusión de personas con diversidad funcional sensorial en situaciones de emergencia».

El sistema de alarma por voz se implantará en la sala Francisco de Vitoria, Prado, Florida, Ayala, Salburua y Zabalgana, entre otras. Los mensajes estarán pre-grabados o serán «emitidos de manera directa por un supervisor». Deberán ser «claros y precisos», con una duración inferior a 30 segundos y se lanzará una señal acústica de forma previa. El nivel de presión sonora será superior a los 65 decibelios, entre 5 y 20 decibelios por encima del ruido ambiental.

La alarma también contará con iluminación estroboscópica que se instalará en todo el recinto. Contará con dos dispositivos ópticos de diferente consumo que mediante «la emisión de breves destellos intermitentes» orientará a los usuarios a los puntos de evacuación.

236.000 euros

El concejal de Modelo de Ciudad y Urbanismo Borja Rodríguez explicó ayer en la presentación que la intervención contará estará orientado a personas que «tengan dificultades a la hora de interpretar señales visuales o escritas» para facilitar «un sistema más inclusivo y comprensible».

Las obras se han adjudicado a la empresa Extinvit con un presupuesto de 236.553,92 euros (IVAincluido) y contará con un plazo de ejecución de 17 semanas.